Недвижимость
ИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось
Цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами –– за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.Известиявчера в 17:01
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Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Политика
Глава Европарламента «не добился прогресса» в переговорах по Brexit
Председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что стороны «не добились прогресса», комментируя переговоры по Brexit с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 8 октября передает агентство Reuters.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Футбол
Мурад Мусаев: «Если ситуация не изменится, заберем Сорокина уже зимой»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» рассказал о трансфере защитника Егора Сорокина.
Экономика
В России установили квоту на прием мигрантов на работу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в будущем году.
Здоровье
В ситуацию в Ершове вмешался губернатор Валерий Радаев
Гаджеты
Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina
Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Шоу-бизнес
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Наука
Британцы разработают гибридный самолет для региональных перевозок
Британцы разработают гибридный самолет для внутренних региональных перевозок.
Политика
Луценко заявил о крупных выплатах украинской компании сыну Байдена
Сыну экс-вице-президента США Джо Байдена Хантеру выплатили 1 млн долларов как члену правления украинской газовой компании Burisma, заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Футбол
«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Авто
Опубликованы снимки новой Kia Optima
В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
Общество
В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан
В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Политика
В Кремле оценили выступление Лукашенко по конфликту в Донбассе
Россия не является стороной противостояния на юго-востоке Украины и стремится помочь соседнему государству решить возникшую в 2014 году проблему, заявили в Кремле в ответ на слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который ранее назвал ситуацию в Донбассе конфликтом Москвы и Киева.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Политика
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Политика
Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
Наука
Резонансное акустическое перемешивание увеличило эффективность взрывчатки
Как пишет Jane’s, в новой системе используется технология резонансного акустического перемешивания (Resonant Acoustic Mixing, RAM), разработанная во второй половине 2000-х годов компанией Resodyn для смешивания жидких сред, в первую очередь компонентов полимерного связующего.
Общество
Назван российский регион с самой высокой смертностью от алкоголя
В целом от нетрезвого образа жизни умирают чаще, чем из-за ДТП (1%) и убийств (0,4 %) вместе взятых Лидируют по смертности из-за употребления алкогольных напитков дальневосточные регионы.
Политика
США ввели визовые ограничения против членов китайского правительства
США вводят визовые ограничения в отношении членов правительства и Компартии Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров и других национальных меньшинств, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.