Недвижимость

ИзвестияИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось

Новый счет: за год новостройки подорожали почти на 12%

Цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами –– за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.
Известиявчера в 17:01

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В Кемерове с начала года подорожало вторичное жильё

Газета Кемеровавчера в 03:29
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 17:25, Ашберн
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