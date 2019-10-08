Недвижимость
ИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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Происшествия
Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Здоровье
РСПП пожаловался Медведеву на неготовность системы маркировки лекарств
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил премьера Дмитрия Медведева и спикера Госдумы Вячеслава Володина о неготовности системы маркировки лекарств к запуску 1 января 2020 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма, подписанные президентом союза Александром Шохиным.
Ведомости 02:20
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.
7Дней.ру вчера в 12:00
Политика
Разведение сил в Донбассе перенесено
Газета.Ru вчера в 07:42
Экономика
Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости 02:05
Армия и оружие
Сирийские саперы уничтожили убежище террористов в Идлибе
Народные новости вчера в 22:59
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Авто
Опубликованы первые данные продаж Lada XRAY с АКПП
Хэтчбеки XRAY Cross с бесступенчатой трансмиссией появились в продаже на российском рынке с июля текущего года.
Народные новости вчера в 23:54
Армия и оружие
Трамп решил вывести войска из Сирии
Сам Трамп напомнил, что США «на 100% победили халифат ИГ», и добавил, что он «ведет эту борьбу почти три года, но теперь пришло время выходить из бесконечных нелепых войн и возвращать американских солдат домой».
Ведомости вчера в 13:03
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Политика
Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика
В Кремле объяснили повышение зарплат Путину и Медведеву
Увеличение зарплат президента и премьер-министра России на 4,3 процента с 1 октября 2019 года является плановой индексацией.
Lenta.ru 02:45
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости вчера в 05:00
Энергетика
«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть
Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Наука
Сточные воды рассказали о разнице в еде и лекарствах среди богатых и бедных австралийцев
Ученые проанализировали биомаркеры сточных вод и получили информацию о том, что едят и какие лекарства и наркотики употребляют представители разных социально-экономических групп.
N+1 02:29
Здоровье
Девочке с «маской Бэтмена» сделали первую операцию в Краснодаре
Кубанский онколог Павел Попов провел первую операцию полугодовалой девочке, которая появилась на свет с необычным родимым пятном на лице в форме маски Бэтмена, сообщает «КП» - Кубань.
Живая Кубань 02:58
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Экономика
Россиянам разрешат копить на вторую пенсию
Базу для развития негосударственной пенсии разработают в течение года, рассказал газете "Известия" депутат Госдумы Дмитрий Скриванов.
ТВ Центр вчера в 03:52