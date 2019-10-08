Недвижимость

ИзвестияИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось

Новый счет: за год новостройки подорожали почти на 12%

Цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами –– за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.
Известия07 октября в 17:01

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Эксперт опроверг подорожание недвижимости в России на 12%

Москва 24вчера в 08:45

Ипотека ниже – цены выше: что происходит на рынке недвижимости Алтайского края?

Толк06 октября в 19:10

Риелторы опровергли рост цен на квартиры в новостройках

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Назван город-лидер России по росту цен на жилье

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Квартиры в новостройках подорожали на 12%

Телеканал 360°07 октября в 22:18

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

Известия07 октября в 18:10

Цены на вторичное жилье в регионах России достигли пятилетнего максимума

РБКвчера в 06:38
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Общество

Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Шоу-бизнес

Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.
Петербургский дневник вчера в 07:10
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Футбол

Лангле: каждый день страдаю от Месси

Чемпионат вчера в 16:23
Политика

В Эквадоре протестующие захватили еще два месторождения нефти

Эквадорская государственная компания Petroamazonas приостановила работу еще на двух месторождениях, которые были захвачены протестующими.
ТАСС вчера в 20:49
Экономика

Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды

Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия вчера в 18:03
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Здоровье

Какая ягода может снизить артериальное давление, рассказали медики

Медики рассказали, что снизить артериальное давление может такая ягода, как финики.
Пишет Омск вчера в 09:34
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости вчера в 20:32
Происшествия

Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области

Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Происшествия

В Бийске мать убила 11-месячную дочь и бросила тело у подъезда

Известно, что тело девочки возрастом 11 месяцев было найдено еще в июле возле подъезда в одном из спальных районов города.
Дни24 вчера в 11:40
Общество

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07 октября в 07:11
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети

РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия

В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском 07 октября в 15:20
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

Ранее Перри заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 07 октября в 08:09
Авто

Volvo и Geely объединят усилия для разработки двигателей

Компании Volvo и Geely объединят собственные моторные подразделения, чтобы получить в итоге новое подразделение, которое будет разрабатывать двигатели внутреннего сгорания, а также гибриды.
CarsWeek.ru 07 октября в 07:26
Финансы

Евро и доллар удерживают свои позиции

Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета 07 октября в 23:30
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.
RT на русском 07 октября в 01:12
Экономика

В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия 06 октября в 16:00
Авто

Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace

Официальная презентация нового Toyota Granace пройдет на стенде Toyota Auto Body на 46-м Токийском автосалоне в через несколько дней.
SpeedMe вчера в 00:37
Экономика

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия потеряла в период с июля по август 2019 года около $113 млн в связи с запретом авиарейсов из России.
РБК вчера в 22:35
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Политика

В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация столкнулась с серьёзным истощением финансовых ресурсов.
RT на русском вчера в 17:14
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
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