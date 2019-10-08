Недвижимость
ИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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Цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами –– за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.Известиявчера в 17:01
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Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
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Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
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Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
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Разработчики Opera обновили настольную версию браузера, встроив в неё систему защиты от слежки за онлайн-активностью.
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