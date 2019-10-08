Недвижимость

ИзвестияИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось

Новый счет: за год новостройки подорожали почти на 12%

Цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами –– за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.
Известия07 октября в 17:01

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Эксперт опроверг подорожание недвижимости в России на 12%

Москва 24вчера в 08:45

Цены на вторичное жилье в регионах России достигли пятилетнего максимума

РБКвчера в 06:38

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

Известия07 октября в 18:10

Назван город-лидер России по росту цен на жилье

Lenta.ruвчера в 02:32

Квартиры в новостройках подорожали на 12%

Телеканал 360°07 октября в 22:18

Риелторы опровергли рост цен на квартиры в новостройках

Комсомольская правдавчера в 05:40

В Кемерове с начала года подорожало вторичное жильё

Газета Кемерова07 октября в 03:29
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Политика

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия потеряла в период с июля по август 2019 года около $113 млн в связи с запретом авиарейсов из России.
РБК вчера в 22:35
Шоу-бизнес

Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия 07 октября в 23:23
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Происшествия

В Германии потерпел крушение истребитель F-16

В Германии в округе Трир-Саарбург потерпел крушение истребитель F-16. На место выехали оперативные службы города Трир.
Московский Комсомолец вчера в 10:37
Происшествия

Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 12:44
Игры

PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

News.ru вчера в 08:43
Общество

Чукотка возглавила рейтинг смертности от алкоголя

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, сообщает РБК. Коэффициент смертности составил почти 13 человек на 10 тыс. населения.
Коммерсантъ вчера в 02:49
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv вчера в 01:19
Единоборства

Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун

Allboxing.ru вчера в 13:45
Общество

Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Финансы

Всемирный банк снова понизил прогноз по росту экономики России

Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).
РБК 00:01
Путешествия

Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы

48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.
Ugpressa.ru вчера в 02:59
Происшествия

Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области

Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Авто

Автомобилисты готовятся к гололеду на дорогах

Автоновости дня 07 октября в 04:28
Хоккей

Команды МХЛ набрали 258 минут штрафа из-за массовой драки

После вбрасывания хоккеисты устроили массовую драку. В итоге судьи назначили соперникам 258 минут штрафного времени в общей сумме.
Нева Спорт вчера в 14:28
Единоборства

Боец MMA Нурматов скончался после поединка в Грозном

Боец из Узбекистана Бекзод Нурматов умер сразу после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире ACA-100.
Metaratings 07 октября в 14:27
Музыка

Рэпер Хаски из Улан-Удэ в день рождения Путина презентовал новый клип

Рэпер Хаски из Бурятии в день рождения Путина презентовал социальный клип.
Ариг Ус вчера в 22:28
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Армия и оружие

Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии

Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
REGNUM вчера в 07:46
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Культура

Букмекеры назвали возможных лауреатов Нобелевской премии по литературе

Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию по литературе, пишет Российская газета.
Аргументы и Факты вчера в 15:17
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Происшествия

В Петербурге из-за ремонтных работ взорвалась газовая труба

Piter.tv 00:24
Армия и оружие

Появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией

Турция уже перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Видеокадры с турецкими танками и бронетранспортерами опубликовал телеканал RT.
REGNUM вчера в 23:54
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА и вышел на первое место в чемпионате России

«Ростов» на выезде обыграл ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России.
РБК 06 октября в 11:39
Театры

Свердловское правительство поддержит театры грантами губернатора

«Щелкунчику» выделят 3 млн рублей, по полмиллиона получат Театр драмы, Молодежный театр и театр «Волхонка».
Эхо Москвы в Екатеринбурге 07 октября в 04:45
Армия и оружие

Украинские радикалы пригрозили сорвать отвод сил в Донбассе

Известия вчера в 10:12
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
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