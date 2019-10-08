Недвижимость

ИзвестияИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Новый счет: за год новостройки подорожали почти на 12%

Цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами –– за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.
Известия07 октября в 17:01

Подробнее о событии

Цены на вторичное жилье в регионах России достигли пятилетнего максимума

РБКвчера в 06:38

Риелторы опровергли рост цен на квартиры в новостройках

Комсомольская правдавчера в 05:40

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

Известия07 октября в 18:10

Квартиры в новостройках подорожали на 12%

Телеканал 360°07 октября в 22:18

Назван город-лидер России по росту цен на жилье

Lenta.ruвчера в 02:32

Эксперты: российский рынок «вторички» достиг баланса спроса и предложения

РИА Новости07 октября в 04:56

В Кемерове с начала года подорожало вторичное жильё

Газета Кемерова07 октября в 03:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 02:37, Вашингтон
Общество

Мэр Екатеринбурга предупредил о провокациях перед опросом по храму

Общегородской опрос по месту строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге пытаются заранее дискредитировать с помощью «обезличенных провокаций».
URA.Ru 00:58
Происшествия

В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов

РИА Новости 01:26
Происшествия

В Брянске мошенники продавали бесплатные места на кладбище

Аргументы и Факты 01:06
Спорт

WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия вчера в 18:53
Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru вчера в 02:29
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости вчера в 15:19
Экономика

ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru вчера в 10:28
Футбол

«Краснодар» отказался продавать Сулейманова немецкой «Боруссии»

За молодого нападающего «горожанам» предлагали больше 20 млн евро, однако владелец клуба Сергей Галицкий отказался продавать игрока.
Кубанские новости вчера в 01:59
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости вчера в 20:32
Политика

Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи

ТАСС вчера в 15:34
Хоккей

«Даллас» обыграл «Вашингтон» из-за ошибки Овечкина

Пас Радулова смог завершиться заброшенной в ворота столичной команды шайбой из-за ошибки капитана хозяев Александра Овечкина.
Газета.Ru 01:59
Армия и оружие

Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском

Сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны», заявил представитель, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Взгляд.ру вчера в 07:43
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Теннис

Даниил Медведев выиграл стартовый матч на «Мастерсе» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев преодолел барьер второго раунда турнира в Шанхае, обыграв британца Кэмерона Норри, - 6/3, 6/1.
GoTennis.ru вчера в 09:19
Происшествия

В Петербурге взорвалась газовая труба

Вести.Ru 00:10
Гаджеты

Представлена видеокарта Radeon RX 5700 XT THICC III Ultra

Новинка называется RX 5700 XT THICC III Ultra, оснащена трёхслотовым кулером с тремя вентиляторами и неплохо разогнана.
Игромания.ру вчера в 18:15
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения

На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
RuNews24.ru вчера в 11:08
Армия и оружие

Турция выдвинула сирийским курдам ультиматум

Представитель администрации президента Турции обратился к сирийским курдам, отметив, что «они могут либо сдаться, либо мы [Турция] остановим их попытки пресечь наши усилия по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России)», передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 22:03
Авто

Назван способ уйти от официальных автодилеров

Если автовладелец принял решение уйти от официального дилера, он обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию своей машины.
Телеканал 360° вчера в 23:05
Общество

Депутаты Государственной Думы решили понизить пенсионный возраст

Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию: мужчинам до 65 лет, женщинам до 60 лет.
МТВ онлайн вчера в 23:17
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель

Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.
32CARS.ru вчера в 02:31
Шоу-бизнес

У Ани Лорак заметили округлившийся живот

В сети многие начли обсуждать тот факт, что Ани Лорак может ждать второго ребенка.
ГЛАС.RU 07 октября в 11:11
Авто

Автомобили с пробегом подешевели в России

Как отмечают эксперты «Авито», цены на автомобили снизились в 12 крупнейших городах: от 0,2% в Санкт-Петербурге до 8,7% в Красноярске.
SpeedMe 01:58
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное