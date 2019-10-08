Недвижимость
ИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами –– за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.Известия07 октября в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты: российский рынок «вторички» достиг баланса спроса и предложения
РИА Новости07 октября в 04:56
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 02:37, Вашингтон
Общество
Мэр Екатеринбурга предупредил о провокациях перед опросом по храму
Общегородской опрос по месту строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге пытаются заранее дискредитировать с помощью «обезличенных провокаций».
Происшествия
В Брянске мошенники продавали бесплатные места на кладбище
Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
Футбол
«Краснодар» отказался продавать Сулейманова немецкой «Боруссии»
За молодого нападающего «горожанам» предлагали больше 20 млн евро, однако владелец клуба Сергей Галицкий отказался продавать игрока.
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro
Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
Политика
Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи
Хоккей
«Даллас» обыграл «Вашингтон» из-за ошибки Овечкина
Пас Радулова смог завершиться заброшенной в ворота столичной команды шайбой из-за ошибки капитана хозяев Александра Овечкина.
Армия и оружие
Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском
Сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны», заявил представитель, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
Теннис
Даниил Медведев выиграл стартовый матч на «Мастерсе» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев преодолел барьер второго раунда турнира в Шанхае, обыграв британца Кэмерона Норри, - 6/3, 6/1.
Происшествия
В Петербурге взорвалась газовая труба
Гаджеты
Представлена видеокарта Radeon RX 5700 XT THICC III Ultra
Новинка называется RX 5700 XT THICC III Ultra, оснащена трёхслотовым кулером с тремя вентиляторами и неплохо разогнана.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Шоу-бизнес
Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения
На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
Армия и оружие
Турция выдвинула сирийским курдам ультиматум
Представитель администрации президента Турции обратился к сирийским курдам, отметив, что «они могут либо сдаться, либо мы [Турция] остановим их попытки пресечь наши усилия по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России)», передает ТАСС.
Авто
Назван способ уйти от официальных автодилеров
Если автовладелец принял решение уйти от официального дилера, он обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию своей машины.
Общество
Депутаты Государственной Думы решили понизить пенсионный возраст
Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию: мужчинам до 65 лет, женщинам до 60 лет.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель
Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.
Шоу-бизнес
У Ани Лорак заметили округлившийся живот
В сети многие начли обсуждать тот факт, что Ани Лорак может ждать второго ребенка.
Авто
Автомобили с пробегом подешевели в России
Как отмечают эксперты «Авито», цены на автомобили снизились в 12 крупнейших городах: от 0,2% в Санкт-Петербурге до 8,7% в Красноярске.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Политика
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.