Недвижимость

ИзвестияИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Новый счет: за год новостройки подорожали почти на 12%

Цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами –– за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Риелторы опровергли рост цен на квартиры в новостройках

Комсомольская правда05:40

Назван город-лидер России по росту цен на жилье

Lenta.ru02:32

Квартиры в новостройках подорожали на 12%

Телеканал 360°вчера в 22:18

В России зафиксировали скачок цен на жильё

Говорит Москва00:22

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

Известиявчера в 18:10

Аналитики зафиксировали рост стоимости вторичного жилья в России

РБКвчера в 04:21

Ипотека ниже – цены выше: что происходит на рынке недвижимости Алтайского края?

Толк06 октября в 19:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 06:56, Вашингтон
Футбол

Канделаки назвала Уткина импотентом

ФедералПресс 05:19
Политика

В Кремле отреагировали на слова Трампа о разработке новых вооружений

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле внимательно наблюдают за действиями Вашингтона в плане разработки новых систем вооружений.
iReactor 05:15
Армия и оружие

ВС России получили более 2,3 тысяч единиц военной техники в этом году

Свыше 2,3 тысяч единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.
Политика Сегодня 06:00
Происшествия

Обвиняемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове арестован

Суд арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедове.
ТАСС 06:40
Гаджеты

Google запретит выпускать смартфоны на Android 9

Американская корпорация создала новую версию документа GMS Requirements, согласно которому производители обязаны с 31 января следующего года выпускать в продажу телефоны на актуальной версии ОС.
iReactor 05:34
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Известия 06:04
Общество

Нобелевскую премию по физике получили астрономы

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Газета.Ru 06:23
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомились РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Политика

Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска

Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует из информации в разделе «руководство» на сайте ведомства.
РБК 06:38
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Общество

Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех

В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Происшествия

СК назвал причину смерти актера Марьянова

Известия 06:22
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Экономика

ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
Политика

Путин повысил зарплату Медведеву и себе

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года зарплаты себе и премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Neva.Today вчера в 15:20
Политика

Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества

РИА Новости 04:51
Политика

МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»

Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Политика

В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Lenta.ru 00:54
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Происшествия

Из-за курения на балконе выписали первый штраф

Северпост вчера в 05:36
Политика

Украинский режиссер попросил запретить сериал «Сваты»

В 2017 году Добронравову запретили въезд на Украину, а позднее запретили и показ самого сериала.
РЕН ТВ вчера в 23:11
Происшествия

Появилось видео массовой драки со стрельбой на новосибирском рынке

В распоряжении Лайфа оказались кадры массовой драки с перестрелкой на крупнейшем рынке Новосибирска — Хилокском, после которой было задержано до 50 человек.
Life.ru вчера в 14:05
Гаджеты

Официально представлена карта AMD Radeon RX 5500

Новинку показали на презентации, где поведали о настольной Radeon RX 5500 и мобильной Radeon RX 5500M.
Игромания.ру вчера в 06:16
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майклу Калви

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста на три месяца основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей.
ТАСС 06:07
Кино

В столице завершен Comic Con Russia 2019

Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
Molnet.ru вчера в 04:25
Политика

Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России

Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия вчера в 10:33
Политика

Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану

Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Авто

Китайские автомобили в России показывают неспешный рост продаж

В сентябре 2019 года на российском рынке реализовано 3 553 единиц автомобилей китайских брендов.
UsedCars.ru вчера в 08:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное