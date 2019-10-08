Недвижимость

ИзвестияИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось

Новый счет: за год новостройки подорожали почти на 12%

Цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами –– за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.
Известиявчера в 17:01

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Цены на вторичное жилье в регионах России достигли пятилетнего максимума

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Риелторы опровергли рост цен на квартиры в новостройках

Комсомольская правда05:40

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Говорит Москва00:22

Квартиры в новостройках подорожали на 12%

Телеканал 360°вчера в 22:18

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

Известиявчера в 18:10

Назван город-лидер России по росту цен на жилье

Lenta.ru02:32
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РИА Новости 06:56
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Националисты пригрозили вывести «тысячи человек» на войну в Донбассе

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News.ru 08:21
Шоу-бизнес

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Газета.Ru 04:45
Политика

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Политика

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Югополис вчера в 10:51
Кино

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Газета.Ru вчера в 15:58
Культура

Создатели «Южного парка» высмеяли запрет на показ мультсериала в Китае

Lenta.ru 06:00
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Директором ФСИН стал Александр Калашников

Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
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Медведев потребовал завершить дискуссию по закону о защите инвестиций

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил на заседании правительства 10 октября внести законопроект о защите и поощрении инвестиций.
РИА Новости 08:09
Политика

На губернаторов примеряют отставки

Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия

Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
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Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
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"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru вчера в 12:54
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Отмечается, что нелегальный рынок показывает резкий рост. К 2017 году он составил 101 млрд рублей, а в 2019 году вырастит ещё на 12%.
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Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
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Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

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РБК 07:41
Политика

Киев обвинил Россию в срыве встречи лидеров «Нормандской четверки»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко обвинил Россию в выдвижении все новых условий, чтобы не проводить встречу лидеров "Нормандской четверки".
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ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
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Китайский спутник неизвестного назначения сгорел в атмосфере

Запущенный в 2012 году экспериментальный китайский спутник по отработке неизвестных технологий Xinyan-1 сгорел в атмосфере.
ТАСС 07:12
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Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану

Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
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В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

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В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
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Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
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Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
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