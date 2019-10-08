Недвижимость
ИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось
Цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами –– за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.Известиявчера в 17:01
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Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам
Чуть позже с официальным заявлением выступил и ее директор Стас Христов, который попросил публику не спекулировать болезнью артистки.
StarHit.ru вчера в 04:00
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
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Газета.Ru 04:45
Политика
В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Парламентская газета вчера в 07:47
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Путин повысил зарплату себе и Медведеву
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Югополис вчера в 10:51
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Появился трейлер российского фильма «Спутник»
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Политика
Медведев потребовал завершить дискуссию по закону о защите инвестиций
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил на заседании правительства 10 октября внести законопроект о защите и поощрении инвестиций.
РИА Новости 08:09
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия
Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца
Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Общество
На Запашного пожаловались в СК России
"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru вчера в 12:54
Экономика
Нелегальный рынок такси в РФ вырос на 35% с 2017 года
Отмечается, что нелегальный рынок показывает резкий рост. К 2017 году он составил 101 млрд рублей, а в 2019 году вырастит ещё на 12%.
Мой Брянск 04:23
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому.
Коммерсантъ 08:18
Происшествия
Сотрудники ФСБ пришли с обысками к первому вице-мэру Красноярска
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски у первого замглавы Красноярска Владислава Логинова.
РБК 07:41
Политика
Киев обвинил Россию в срыве встречи лидеров «Нормандской четверки»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко обвинил Россию в выдвижении все новых условий, чтобы не проводить встречу лидеров "Нормандской четверки".
Накануне.Ru 07:02
Экономика
ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
Космос
Китайский спутник неизвестного назначения сгорел в атмосфере
Запущенный в 2012 году экспериментальный китайский спутник по отработке неизвестных технологий Xinyan-1 сгорел в атмосфере.
ТАСС 07:12
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Политика
В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Lenta.ru 00:54
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM вчера в 14:45
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы
Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.
Ugpressa.ru вчера в 12:02
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15