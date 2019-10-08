Недвижимость
ИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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Ипотека ниже – цены выше: что происходит на рынке недвижимости Алтайского края?
Толк06 октября в 19:10
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Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Происшествия
На водителя, сбившего насмерть женщину и детей, завели уголовное дело
Трагедия произошла вечером в понедельник, 7 октября, вблизи хутора Клиновый в Ровеньском районе: 30-летний местный житель за рулём чужого ВАЗ-2112 насмерть сбил трёх велосипедистов – 38-летнюю женщину и двух её детей 12 и 10 лет.
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Происшествия
Женщина и ребенок погибли в ДТП в Брянске
В результате ДТП погибли женщина и ребенок 2-3 лет, которые находились в автомобиле Matiz.
Экономика
России предрекли рекордное число мигрантов
В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
Политика
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В Германии грузовик въехал в стоявшие у светофора автомобили
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Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
Происшествия
Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО
Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
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Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
Шоу-бизнес
Бочкарева вышла на связь после новости об исчезновении
Ситуацию прокомментировал друг актрисы На днях соседи сообщили об исчезновении звезды ситкома "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой — якобы она оставила под окнами своего дома дорогое авто и перестала провожать детей в школу.
Единоборства
Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Спорт
Глава РУСАДА заявил о риске отстранения России от двух Олимпиад
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил об угрозе отстранения России от участия в двух Олимпиадах.
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
Космос
«Хаябуса-2» отправила последний спускаемый зонд на Рюгу
Политика
Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины
В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Шоу-бизнес
Дана Борисова жестко высказалась о Волочковой
В эфире телепрограммы «Звезды сошлись» на НТВ Борисова назвала балерину «алкоголичкой» и обвинила ее в защите «наркоманки Бочкаревой».
Политика
Власти США ввели санкции против 28 китайских организаций
Министерство торговли США ввело санкции против 28 китайских организаций.
Происшествия
Полиция возбудила дело из-за ДТП с маршруткой в Курске
В понедельник вечером в Курске произошло ДТП с участием большегруза Freightliner, маршрутного такси "Газель", принадлежавшего индивидуальному предпринимателю, и легкового автомобиля Mercedes Gelandewagen, В ДТП погибли два пассажира маршрутки, шестеро получили травмы, четверо госпитализированы.
Политика
В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму
Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест.
Политика
Лукашенко заявил о предельном накале между Россией и Западом
Белоруссию беспокоит предельный градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» на лице
Аномалия была диагностирована через несколько после рождения ребенка и проявилась в виде темных пятен на лице, похожих на «маску Бэтмена».
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.