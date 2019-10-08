Недвижимость

ИзвестияИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось

Новый счет: за год новостройки подорожали почти на 12%

Цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами –– за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.
Известия07 октября в 17:01

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Цены на вторичное жилье в регионах России достигли пятилетнего максимума

РБКвчера в 06:38

Риелторы опровергли рост цен на квартиры в новостройках

Комсомольская правдавчера в 05:40

Эксперты: российский рынок «вторички» достиг баланса спроса и предложения

РИА Новости07 октября в 04:56

Квартиры в новостройках подорожали на 12%

Телеканал 360°07 октября в 22:18

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

Известия07 октября в 18:10

Назван город-лидер России по росту цен на жилье

Lenta.ruвчера в 02:32

В Кемерове с начала года подорожало вторичное жильё

Газета Кемерова07 октября в 03:29
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 02:52, Вашингтон
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Общество

Тимати выиграл суд у рэпера L’One

Суд в Москве отклонил первый иск Левана Горозии, известного как рэпер L'One, к музыкальному лейблу Black Star его совладельцу Тимати и гендиректору Павлу Курьянову, известному как Пашу, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 13:54
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации

Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Происшествия

В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов

РИА Новости 01:26
Шоу-бизнес

После выписки опухшую Заворотнюк увезли на каталке

После выписки Анастасию Заворотнюк не узнали.
Утро.ru 00:13
Общество

Известный комик пожаловался на обратную сторону КВН

Lenta.ru вчера в 23:13
Экономика

В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация столкнулась с серьёзным истощением финансовых ресурсов.
RT на русском вчера в 17:14
Шоу-бизнес

У Ани Лорак заметили округлившийся живот

В сети многие начли обсуждать тот факт, что Ани Лорак может ждать второго ребенка.
ГЛАС.RU 07 октября в 11:11
Экономика

Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов

Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.
РБК вчера в 16:46
Общество

Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей

Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
РБК 01:00
Авто

Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель

«АвтоВАЗ» начнет продажи нового «каблучка» LADA Van – российского аналога Renault Dokker летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:06
Музыка

Рэпер Хаски из Улан-Удэ в день рождения Путина презентовал новый клип

Рэпер Хаски из Бурятии в день рождения Путина презентовал социальный клип.
Ариг Ус вчера в 22:28
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Происшествия

В России разоблачили «благотворительную организацию» сторонников ИГ

В девяти регионах России разоблачили «благотворительную организацию» из сторонников террористической организации «Исламское государство»*, перечисливших в Сирию более 6 млн рублей.
RT на русском 02:37
Космос

Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 07 октября в 14:52
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Политика

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Путешествия

Российский союз туриндустрии нашел замену Турции

Вместо турецких курортов российские туристы могут отправиться на Кипр.
Российская газета 02:16
Футбол

Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью

Полузащитник Александр Головин в чемпионате Франции чередует эффектные матчи с красными карточками, тренер Леонид Слуцкий вывел «Витесс» в лидеры чемпионата Голландии, а вратарь Иван Злобин дебютировал в основном составе лиссабонской «Бенфики».
Известия вчера в 17:00
Происшествия

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК 07 октября в 15:13
Политика

СМИ узнали о связях осведомителя по «украинскому делу» с демпартией

Телефонная беседа Трампа с Зеленским 25 июля стала поводом для заявлений демократов о возможном импичменте президента США.
РБК вчера в 21:01
Наука

Найден способ определить разницу в лекарствах и еде среди австралийцев

Среди наиболее интересных моментов ученые выяснили, что потребление алкоголя и кофе было выше в районах с более дорогой арендой жилья.
Goroday.ru вчера в 17:36
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия вчера в 02:01
Шоу-бизнес

10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.
RT на русском 07 октября в 01:12
Как работают Яндекс.Новости?
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