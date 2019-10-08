Цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами –– за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.

с чего всё началось

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

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