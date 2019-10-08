Недвижимость

ИзвестияИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Новый счет: за год новостройки подорожали почти на 12%

Цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами –– за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Цены на вторичное жилье в регионах России достигли пятилетнего максимума

РБК06:38

Риелторы опровергли рост цен на квартиры в новостройках

Комсомольская правда05:40

В Кемерове с начала года подорожало вторичное жильё

Газета Кемеровавчера в 03:29

В России зафиксировали скачок цен на жильё

Говорит Москва00:22

Квартиры в новостройках подорожали на 12%

Телеканал 360°вчера в 22:18

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

Известиявчера в 18:10

Назван город-лидер России по росту цен на жилье

Lenta.ru02:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Происшествия

Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

Интерфакс 03:44
Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой

Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.
Российская газета 03:39
Армия и оружие

Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском

Сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны», заявил представитель, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Взгляд.ру 07:43
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

REGNUM 06 октября в 08:56
Общество

Госдума уточнила возраст получения негосударственных пенсий

Поправками закрепляется предоставление права на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.
REGNUM 07:38
Финансы

Официальный курс доллара на среду вырос до 64,87 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,7337 рубля.
ПРАЙМ 05:57
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Политика

Путин и Шойгу провели отдых в тайге

Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
Дождь вчера в 03:31
Политика

В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Lenta.ru 00:54
Армия и оружие

Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии

Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
REGNUM 07:46
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Политика

Лукашенко счел ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно путем более тесных переговоров Украины и России по данному вопросу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 05:45
Происшествия

У первого вице-мэра Красноярска прошел обыск

ТАСС 05:53
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

РИА Новости 06:56
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Политика

В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе

Парламентская газета вчера в 07:47
Общество

На Запашного пожаловались в СК России

"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru вчера в 12:54
Армия и оружие

Российским Су-57 нашли нового покупателя

Lenta.ru 07:38
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам

Чуть позже с официальным заявлением выступил и ее директор Стас Христов, который попросил публику не спекулировать болезнью артистки.
StarHit.ru вчера в 04:00
Общество

В Союзе пивоваров прокомментировали возможный запрет крафтового пива

Вступление в силу техрегламента о безопасности алкогольной продукции не помешает развитию крафтового пивоварения в РФ: если такие напитки в соответствии с документом не попадут непосредственно в категорию "пиво", то смогут считаться специальным пивом, сообщили РИА Новости в Союзе российских пивоваров.
РИА Новости 06:42
Происшествия

Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле

На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Авто

Volvo и Geely вместе займутся разработкой двигателей

Специалисты шведской и китайских марок намерены объединить свои усилия по разработке двигателей внутреннего сгорания в отдельный бизнес, чтобы создать нового глобального поставщика, который будет стремиться разрабатывать традиционные ДВС следующего поколения и гибридные силовые установки.
SpeedMe вчера в 04:25
Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru вчера в 07:11
Происшествия

Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

Lenta.ru 08:04
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

ТАСС 01:38
Политика

Путин наградил американского астронавта

За мужество и профессионализм во время полета на аварийном "Союзе" президент наградил астронавта из США Ника Хейга.
Российская газета 06:23
Кино

Федор Бондарчук начинает снимать свой первый сериал

7 октября начались съемки драмы «Псих» – первого сериала в режиссерской биографии Федора Бондарчука.
Независимая газета вчера в 10:00
Экономика

Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза

Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.
Известия 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное