Недвижимость

ИзвестияИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось

Новый счет: за год новостройки подорожали почти на 12%

За последний год средние цены на новостройки в России выросли почти на 12%, вслед за ними увеличилась и стоимость вторичного жилья –– на 8%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость» по крупным городам. «Известия» ознакомились с документом.
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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян

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Известия вчера в 21:52
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REGNUM вчера в 02:39
Шоу-бизнес

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Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
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Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
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Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
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Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
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Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Авто

В Новосибирске разработают летающий автомобиль

Проектная лаборатория, созданная на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.
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Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

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RT на русском вчера в 17:15
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Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении

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Ученые рассказали, когда Солнце погаснет

Прогноз сделали в Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Ученые давно говорили о возможной гибели солнца в будущем, из-за чего начались поиски планеты для переселения землян, сообщает радио "Спутник".
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Экономика

В России может исчезнуть крафтовое пиво

Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
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В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

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Политика

В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения

На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.
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Происшествия

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В российской Арктике зафиксировали выброс метана рекордного количества

На одном из участков Восточно-Сибирского моря был обнаружен необычно большой выброс такого газа как метан.
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