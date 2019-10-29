В Ставрополе выросла стоимость квартир в новостройках после перехода на новую схему финансирования строительства, пишет Domofond. Напомним, с 1 июля в России действуют эскроу-счета.

Новостройки в Ставрополе подорожали после введения эскроу-счетов

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