Экономика
Newstracker.ruНовостройки в Ставрополе подорожали после введения эскроу-счетов
В Ставрополе выросла стоимость квартир в новостройках после перехода на новую схему финансирования строительства, пишет Domofond. Напомним, с 1 июля в России действуют эскроу-счета.
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Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки
БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
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По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
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Пассажирский автобус ПАЗ утром в среду съехал в кювет и опрокинулся на бок на улице Димитрова в Твери.
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Барселона — Вальядолид 5:1
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
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Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии
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Игры
PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в истории
Японская компания Sony в своем ежеквартальном отчете указала, что игровая консоль PlayStation 4 (PS4) продалась тиражом 102,8 млн копий, сообщает The Verge.
Происшествия
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму
Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.
Общество
ВС отменил решение о праве изымать декларацию об амнистии капитала
Верховный суд отменил решение о разрешении изъятия декларации об амнистии капитала, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Павла Одинцова.
Происшествия
В Крыму закрыли сеть незаконных игорных заведений
Сотрудники МВД России ликвидировали в Крыму целую сеть нелегальных игорных заведений, завуалированных под букмекерские конторы.
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Экономика
Какие льготы добавит налог на профессиональный доход
В качестве эксперимента налог на профессиональный доход уже действует с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.
Происшествия
Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина
Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
Общество
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Сотрудники негосударственного университета «Синергия» собирали отпечатки пальцев у детей в гимназии № 2 в Красногорске без согласия родителей в конце октября, сообщил «Коммерсантъ».
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При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
Армия и оружие
Украина планирует провести учения с ракетными стрельбами возле Крыма
Экономика
Беглов представил депутатам Петербурга проект бюджета до 2022 года
Законодательное собрание Санкт-Петербурга начало рассматривать закон «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Происшествия
Банду Шишкана заподозрили в новых убийствах
Предполагается, что они отказались передать в распоряжение членов банды земельные участки.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.