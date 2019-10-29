Экономика

URA.RuURA.RuВ России выросли цены на квартиры в новостройках

Снижение цен на первичное жилье было отмечено в Улан-Удэ (2,6%), Пензе (2%), Саранске (1,6%), говорится в отчете экспертов. Также они отмечают, что в пределах 0,1% — 0,6% снизились цены на квартиры в новостройках в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

В России выросли цены на квартиры в новостройках

URA.Ru01:07

В России выросли цены на новостройки

Говорит Москва00:24

Готовьте кошелек

Российская газетавчера в 13:23

В России подскочили цены на новостройки

Lenta.ru00:13

Цены на новостройки выросли после перехода на систему эскроу-счетов

News.ruвчера в 07:59

Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36

После перехода на эскроу-счета цены на новостройки в России выросли на 4%

Накануне.Ruвчера в 06:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:50, Ашберн
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Российская газета 08:02
Происшествия

Сбежавший за границу участник незаконного митинга арестован заочно

Ходатайство следствия о заочном аресте Айдара Губайдулина - участника несогласованной акции 27 июля, ставшего впоследствии фигурантом уголовного дела и сбежавшего от российского правосудия, санкционировал в среду Басманный районный суд Москвы.
Российская газета 06:32
Происшествия

Число погибших при пожаре в доме в Ленобласти увеличилось до пяти

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при пожаре в среду утром в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш".
ТАСС 07:20
Экономика

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Политика

В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа

Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.
Газета.Ru 08:17
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Футбол

Зе Луиш: люблю Москву, провожу там выходные

ODDS.ru 04:46
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa

Продюсер Максим Фадеев расторг договор о сотрудничестве со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.
Интерфакс 06:47
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании в юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 08:37
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата окунали головой в унитаз

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкальском крае, окунали головой в унитаз.
Lenta.ru 05:29
Происшествия

В Свердловской области поезд насмерть сбил двух девушек

Российская газета 02:54
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости вчера в 09:30
Армия и оружие

Норвежская разведка: РФ проводит крупнейшее учение с подлодками

REGNUM вчера в 14:21
Происшествия

В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.
RT на русском 05:16
Политика

В Женеве приступает к работе Конституционный комитет Сирии

Конституционный комитет Сирии начинает работу в Женеве.
ТАСС вчера в 19:30
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

REGNUM 01:25
Авто

Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время тестов

Как сообщает издание 32cars.ru, новый автомобиль будет построен на сверхгибкой платформе Ford C2, которая лежит в основе Focus, и со временем сможет применяться от следующей Fiesta до будущего семиместного внедорожника Edge.
SpeedMe 03:24
Происшествия

Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио

РИА Новости 05:45
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 28 октября в 13:18
Футбол

Шюррле может завершить карьеру в конце сезона

Немецкий хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле поделился планами относительной своей дальнейшей карьеры.
Евро-футбол.ру 06:20
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Общество

Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов

Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Известия 06:16
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика

Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе

Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
RT на русском 06:38
Шоу-бизнес

Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году.
Комсомольская правда вчера в 19:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное