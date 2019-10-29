Снижение цен на первичное жилье было отмечено в Улан-Удэ (2,6%), Пензе (2%), Саранске (1,6%), говорится в отчете экспертов. Также они отмечают, что в пределах 0,1% — 0,6% снизились цены на квартиры в новостройках в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

В России выросли цены на квартиры в новостройках

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