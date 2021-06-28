Как стало известно, в Сочи за первое полугодие квадратный метр первичного жилья в среднем подорожал на 38%, что стало самым большим показателем среди крупных российских городов по темпам роста цен на новостройки.
Как указывается в сообщении, очень высоким ростом цен отличились также Калининград (+20%), Омск (+19%), Симферополь (+19%), Саратов (+18%), Краснодар (+18%), Севастополь (+17%), Самара (+17%), Тверь (+17%) и Курск (+17%).
В Москве, по данным портала, новостройки за полгода выросли в цене на 12% - до 290,3 тысячи рублей за квадратны метр, Подмосковье - на 16%, до 129,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - на 13%, до 170 тысяч рублей.
Британский историк считает, что члены монаршей семьи не смогли найти общий язык во время похорон Королевский биограф Роберт Лейси утверждает, что герцоги Сассекский и Кембриджский поссорились во время церемонии прошения с дедом, принцем Филиппом.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил заявление представителя пресс-службы Минздрава Германии Себастьяна Гюльде о том, что Берлин отказывается считать привитых «Спутником V» вакцинированными, пока препарат не одобрят в Евросоюзе.
«Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze — 2021, которое стартовало 28 июня 2021 года в северо-западной части Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе с 1 октября на 15 сентября предельного срока внесения в Госдуму проекта федерального бюджета и о предоставлении регионам бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты.