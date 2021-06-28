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Новостройки в городах России подорожали на четверть за год

Как стало известно, в Сочи за первое полугодие квадратный метр первичного жилья в среднем подорожал на 38%, что стало самым большим показателем среди крупных российских городов по темпам роста цен на новостройки.
Утренний Юг
Цены на новостройки по итогам I полугодия 2021 года выросли во всех 70 городах с населением более 300 тыс. человек.
Агентство Строительных Новостей
Как указывается в сообщении, очень высоким ростом цен отличились также Калининград (+20%), Омск (+19%), Симферополь (+19%), Саратов (+18%), Краснодар (+18%), Севастополь (+17%), Самара (+17%), Тверь (+17%) и Курск (+17%).
РИА Новости
В Москве, по данным портала, новостройки за полгода выросли в цене на 12% - до 290,3 тысячи рублей за квадратны метр, Подмосковье - на 16%, до 129,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - на 13%, до 170 тысяч рублей.
РИА Новости

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