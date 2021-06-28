Принцы Уильям и Гарри устроили перепалку на похоронах деда принца Филиппа

Британский историк считает, что члены монаршей семьи не смогли найти общий язык во время похорон Королевский биограф Роберт Лейси утверждает, что герцоги Сассекский и Кембриджский поссорились во время церемонии прошения с дедом, принцем Филиппом.