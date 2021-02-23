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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Новостройки замерли в ожидании

Резкий рост стоимости первичного жилья в крупнейших городах России сменился выраженным периодом стагнации: за минувший месяц благодаря снижению активности покупателей средняя цена в них выросла всего на 0,6%. Одновременно аналитики отмечают увеличение девелоперской активности — правда, пока только в Московском регионе.В источнике
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С чего всё началось

Новостройки замерли в ожидании

Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в феврале составила 89,7 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,6% относительно значения января и на 15,7% — относительно значения аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит ЦИАН.
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