Резкий рост стоимости первичного жилья в крупнейших городах России сменился выраженным периодом стагнации: за минувший месяц благодаря снижению активности покупателей средняя цена в них выросла всего на 0,6%. Одновременно аналитики отмечают увеличение девелоперской активности — правда, пока только в Московском регионе.

С чего всё началось Новостройки замерли в ожидании Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в феврале составила 89,7 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,6% относительно значения января и на 15,7% — относительно значения аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит ЦИАН. Коммерсантъ вчера в 02:00