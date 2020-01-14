Экономика
КоммерсантъНовую пенсионную схему не включили в план правительства
Гарантированный пенсионный план (ГПП) не вошел в план законопроектной деятельности правительства на этот год, сообщает РБК со ссылкой на документ (.pdf). Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году. Запустить систему предполагалось с 1 января 2021 года.
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Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
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Специалисты NASA обнаружили первую похожую на Землю планету
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Учёный рассказал о причине резкого потепления в России
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MediaTek подтвердила грядущий выход нового чипа Helio G-Series
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