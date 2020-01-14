с чего всё началось

Гарантированный пенсионный план (ГПП) не вошел в план законопроектной деятельности правительства на этот год, сообщает РБК со ссылкой на документ (.pdf). Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году. Запустить систему предполагалось с 1 января 2021 года.

Новую пенсионную схему не включили в план правительства

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