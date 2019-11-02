с чего всё началось

Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план». Планируется, что он позволит россиянам копить на пенсию самостоятельно, без поддержки государства.

Происшествия При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.

Единоборства Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка» Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.

Шоу-бизнес Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет Певица Алла Пугачева во время выступления в Минске заявила, что в следующий раз на сцену выйдет только 80 лет.

Происшествия Россиянин скрутил пытавшегося похитить его дочь мужчину Полиция поселка Поливановка в Ленинском районе Саратова проводит проверку в отношении мужчины, который, предположительно, попытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка и сдан правоохранителям.

Армия и оружие В Грузии намерены довести военные базы до стандартов НАТО Власти Грузии приступают к ремонту военных баз с целью довести инфраструктуру до стандартов НАТО.

Политика Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.

Общество Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил возмущение действиями национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.

Политика РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Общество Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.

Общество Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Авто Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в России Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.

Политика NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.

Здоровье Озвучены причины потери удовольствия от секса у российских мужчин Специалистами исследовалась наличие у мужчин оргазмической ангедонии — состояния, в результате которого человек не получает удовольствия от секса, при том, что эякуляция у него сохраняется.

Шоу-бизнес Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.

Космос NASA планирует высадить астронавтов на Луну В научной программе принимают участие ученые Джон Коннолли м Ники Веркхейзер. Миссия на Луну будет совершена двумя разнополыми астронавтами.

Единоборства Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.

Происшествия В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".

Транспорт Новая трасса Москва-Казань будет построена к 2027 году Сообщается, что участок до Владимира и обход Казани будут построены к 2024 году, а средний участок – к 2027 году.

Экономика НСПК ведет переговоры о приеме карт «Мир» с крупнейшими банками Таиланда - Приходько Национальная система платежных карт (НСПК) в настоящее время ведет переговоры с крупнейшими банками Таиланда о приеме её карт "Мир", заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.