We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com / PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@ realDonaldTrump) 28 октября 2019 г. Правда, кличку собаки Трамп не назвал — эта информация все еще засекречена, как и имена военных, принимавших участие в операции.