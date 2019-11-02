Экономика
Независимое телевидение СевастополяНовую систему пенсионных накоплений обсудят в Госдуме
Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план». Планируется, что он позволит россиянам копить на пенсию самостоятельно, без поддержки государства.
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с чего всё началось
Основные положения представленного Минфином законопроекта о «гарантированном пенсионном плане» (ГПП) повторяют положения «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), анонсированного еще в 2016 году.РБК31 октября в 08:16
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Эксперты: мотивация вступления в новую систему пенсионных накоплений пока не очевидна
ТАСС31 октября в 20:14
В Центробанке рассказали о факторах успеха новой системы пенсионных накоплений
Экономика сегодня30 октября в 10:27
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