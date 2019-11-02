с чего всё началось

Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план». Планируется, что он позволит россиянам копить на пенсию самостоятельно, без поддержки государства.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Происшествия Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.

Здоровье Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли.

Кино Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.

Общество В Московском метеобюро объяснили аномально тёплое начало месяца Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT об аномально тёплом начале ноября в столичном регионе.

Хоккей Подколзин вошел в окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на Суперсерию Нападающий клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "СКА-Нева" из Санкт-Петербурга Василий Подколзин вошел в окончательный состав сборной России по хоккею среди игроков не старше 20 лет на матчи Суперсерии с командами канадских юниорских лиг.