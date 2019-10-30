с чего всё началось

Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план». Планируется, что он позволит россиянам копить на пенсию самостоятельно, без поддержки государства.

Политика Владимир Цемах обвинил Bellingcat в сотрудничестве с СБУ Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывший военный ДНР Владимир Цемах заявил в интервью «РИА Новости», что проект Bellingcat сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).

Общество В Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов.

Происшествия СК завел дело из-за видео, где дети интервьюируют гея и порноактрису Речь идет о роликах на YouTube-канале Real Talk, где публиковались видео о том, как малолетние дети задавали различные вопросы гомосексуалисту, порноактрисе и травести.

Единоборства Боксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом Сообщается, что чемпиону мира по боксу до 79,38 кг Ковалеву не получилось уложиться в вес перед боем против мексиканца.

Здоровье Минздрав изменил нормы потребления соли Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.

Фигурное катание Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

Технологии Apple запустила собственную стриминговую платформу Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.

Происшествия Во Флориде задержали школьника за попытку нанять киллера в Instagram Полиция в штате Флорида задержала 18-летнего юношу за попытку нанять в Instagram киллера для убийства сотрудника школы, сообщает газета Bradenton Herald.

Происшествия В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.

Происшествия Квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Подмосковье Таунхаус певицы Екатерины Шавриной обокрали в Троицком районе «новой Москвы», сообщает в субботу, 2 ноября, телеканал РЕН ТВ.

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.

Политика «Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Шоу-бизнес Фадеев прокомментировал слухи о романе с Серябкиной Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о романе продюсера и певицы, который якобы стал причиной ухудшения отношений с другими подопечными Фадеева.

Политика РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Происшествия Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.

Экономика Самая дешевая гречка и мука в ПФО продается в Татарстане Татарстан первый по дешевизне гречневой крупы и сливочного масла, второй по говядине и молоку, третий по низким ценам на морковь, пояснил Зяббаров.

Политика Правозащитная организация Human Rights Watch объявила призыв крымчан в армию незаконным Директор Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Хью Вильямсон отметил, что Москва в данном случае является оккупационной силой, а согласно Четвертой Женевской конвенции, находясь в таком статусе, у государства нет права заставлять людей с занятой территории вступать в армию.

Происшествия Подростки топором разгромили дом в Ленинградской области В Гатчине Ленинградской области девочки разгромили топором коридор в многоквартирном доме.

Киберспорт Blizzard показала геймплей Diablo 4 На Blizzcon 2019 состоялся анонс Diablo 4. В кинематографическом трейлере Blizzard рассказала о событиях, которые будут происходить в Diablo 4, а также представили ещё один трейлер, в котором показали геймплей.

Музыка Россияне выбрали музыку для своих похорон Большинство россиян предпочли бы на собственных похоронах включать песни Highway To Hell австралийской рок-группы AC/DC и The Show Must Go On группы Queen, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса сервиса "Яндекс.Музыка".