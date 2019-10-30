Экономика

Независимое телевидение СевастополяНезависимое телевидение СевастополяНовую систему пенсионных накоплений обсудят в Госдуме

Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план». Планируется, что он позволит россиянам копить на пенсию самостоятельно, без поддержки государства.
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с чего всё началось
Основные положения представленного Минфином законопроекта о «гарантированном пенсионном плане»
 (ГПП) повторяют положения «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), анонсированного еще в 2016 году.
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