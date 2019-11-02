с чего всё началось

Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план». Планируется, что он позволит россиянам копить на пенсию самостоятельно, без поддержки государства.

Происшествия В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Гаджеты Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.

Армия и оружие Боевики обстреляли жилой квартал Алеппо Террористы выпустили две ракеты по кварталу Аль-Нил в сирийском Алеппо, ранения получил один мирный житель, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Политика Медведев считает, что ШОС пора переходить на расчеты в нацвалютах Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал представителей стран —членов Шанхайской организации сотрудничества в России начать обсуждение вопроса перехода на расчеты в национальных валютах.

Происшествия Пьяная российская школьница разгромила дом топором В Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».

Политика Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах» МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.

Общество Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.

Происшествия В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.

Политика Белый дом подготовился к импичменту Трампа Трамп рассказывает: пригласил в Белый дом служебного пса, отличившегося при операции против террориста номер один аль-Багдади.

Армия и оружие В Мали 15 военных погибли в ходе нападения боевиков Не менее 15 военных правительственной армии Мали погибли при нападении боевиков на севере страны.

Общество Стало известно об опасности голых щиколоток зимой По мнению врачей, голые щиколотки зимой провоцируют простудные заболевания, организм полностью переохлаждается.

Политика Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.

Гаджеты IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.

Происшествия Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Транспорт По Крымскому мосту проехало более 8 млн автомобилей с 2018 года Не менее 8 млн автомобилей, в числе которых 103 тыс. автобусов, проехали по Крымскому мосту с момента его открытия в мае 2018 года.

Политика Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.