с чего всё началось

Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план». Планируется, что он позволит россиянам копить на пенсию самостоятельно, без поддержки государства.

Общество В Москву идет аномальное субтропическое тепло Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.

Футбол ЦСКА назвал состав на матч с «Зенитом» ЦСКА объявил состав на матч 15-го тура премьер-лиги против «Зенита». С первых минут встречу начнет форвард Федор Чалов.

Гаджеты Утечка: AMD готовит ещё минимум три версии карт на Navi 14 На сей раз в репозитории agd5f/linux обнаружилась новая запись, которая подтверждает выход сразу пяти видеокарт на базе графического процессора AMD Navi 14.

Происшествия В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.

Общество Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Футбол «Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом» Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Общество Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Космос Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС В субботу ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс в Атлантическом океане.

Политика Партия Порошенко отказалась вступаться за националистов «Азова» Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» отказалась подписывать обращение к США в защиту добровольческого полка «Азов».

Происшествия SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.

Религия РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Общество Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.

Армия и оружие В Сирии на границе с Турцией при взрыве погибли 10 человек В результате взрыва на рынке в сирийском городе Телль-Абьяд, расположенном на границе с Турцией, погибли 10 человек, ранения получили более 30, передает Reuters.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Происшествия Трое детей провалились под лед в Башкирии Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.

Политика Медведев прибыл в Бангкок, где примет участие в саммитах ВАС и АСЕАН Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Бангкок, где 3-4 ноября выступит на 14-м Восточноазиатском саммите, Деловом инвестиционном саммите АСЕАН, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Хоккей Шайба Дацюка помогла «Автомобилисту» победить «Трактор» Гости взяли верх над хозяевами льда со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Павел Дацюк.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

Политика Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.

Происшествия На танкере в Находке произошел взрыв На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.

Политика «Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.