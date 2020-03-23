Армия и оружие
Военное делоНовые АПЛ «Борей» отправят на Дальний Восток
На Северном флоте несли службу корабли проекта 667БДРМ «Дельфин», шесть атомных подводных лодок (АПЛ), а также на вооружение был передан «Юрий Долгорукий». Как указал специалист, в составе ТОФ некоторое время была только одна АПЛ с баллистическими ракетами на борту.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей». Пять из восьми уже заложенных субмарин передадут Тихоокеанскому флоту (ТОФ). Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны.Известиявчера в 19:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Общество
Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина
Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Армия и оружие
ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию
Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом.
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Общество
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Происшествия
На Кубани 193 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта в больницы госпитализировали 193 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 81 из них продолжает стационарное лечение.
Общество
Андрей Воробьев хочет заставить подмосковных школьников учиться летом
Власти Подмосковья не исключают, что школьники будут учиться летом в связи с вынужденными каникулами из-за COVID-19.
Политика
ЦИК Абхазии объявил Бжанию победителем президентских выборов
Сухум, 23 марта 2020, 13:19 — REGNUM Предварительные итоги голосования на повторных выборах президента Абхазии 23 марта озвучил председатель Центральной избирательной комиссии республики (ЦИК) Тамаз Гогия во время брифинга, сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».
Политика
Песков прокомментировал оказываемую Италии помощь со стороны России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывает Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 безо всяких условий.
Общество
В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом
Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион
Общество
РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву
МВД разработает план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа.
Здоровье
Эпидемиолог объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии
Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал, чем объясняется высокая смертность от коронавируса в Италии.
Политика
В Кремле объяснили прекращение военных учений у границ России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 23 марта, рассказал журналистам о причинах прекращения армией РФ военных учений у границ страны.
Общество
Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Эксперт подчеркнул, что пандемия не закончится в Европе в ближайшем будущем, а точные сроки взятия ее под контроль зависят от мировых усилий по ее сдерживанию.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Экономика
Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний
В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний.
Здоровье
Косметические компании и производители одежды перепрофилируют производства для борьбы с коронавирусом
Следом за LVMH о переводе части мощностей на производство антисептиков объявили косметические компании L’Oréal и Coty.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Происшествия
В Челябинске сотрудница прокуратуры заразилась коронавирусом
Челябинск, 23 марта 2020, 13:31 — REGNUM В Челябинске среди заражённых коронавирусом оказалась сотрудница прокуратуры.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Общество
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Футбол
Описаны страдания Смолова на карантине
Испанское издание Marca описало страдания российского нападающего «Сельты» Федора Смолова на карантине, на который он был отправлен в условиях распространения коронавируса.