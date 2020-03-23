Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей». Пять из восьми уже заложенных субмарин передадут Тихоокеанскому флоту (ТОФ). Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны.

с чего всё началось

На Северном флоте несли службу корабли проекта 667БДРМ «Дельфин», шесть атомных подводных лодок (АПЛ), а также на вооружение был передан «Юрий Долгорукий». Как указал специалист, в составе ТОФ некоторое время была только одна АПЛ с баллистическими ракетами на борту.

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