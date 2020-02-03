Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500

"Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году", — приводит его слова корпоративный журнал концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Ранее сообщалось, что предварительные испытания "Прометея" назначены на 2020 год, а поставки — на 2025-й.
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Алексей Криворучко
Первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году.
— Алексей Криворучко, российский экономистREGNUM 03:00

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Новейшие системы С-500 «Прометей» прошли испытания и поступят в вооруженные силы России в 2020 году

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Новые БМП «Рыцарь» предназначены для Сухопутных войск в Арктике

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Минобороны назвало сроки поставки системы ПВО С-500 в российские войска

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В Минобороны России назвали сроки поставок в армию комплексов С-500

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В Минобороны рассказали, когда в армию поступят комплексы С-500

ТАСС03:00

Названы сроки серийных поставок в войска новейших МБР «Сармат»

ТК Звезда01:44
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Выступление Шакиры во время Супербоула стало мемом

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Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей

Скрипали, согласно утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери 4 марта 2018 года, это спровоцировало крупный международный скандал.
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Железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Россией было приостановлено на неопределенный срок и возобновится в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в Китае.
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Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
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Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран

Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
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Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, он поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову подумать о компенсации затрат организаторам.
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Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
Авто

Где продаются самые дешевые машины в России

Как сообщает ToDay News Ufa, средняя стоимость авто на вторичном рынке составляет 412 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес

Продюсер МакSим рассказала о болезни певицы

Продюсер МакSим Маргарита Соколова рассказала причины, по которым госпитализировали певицу.
ProKazan.ru вчера в 23:35
Политика

Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония

Парламентская ассамблея Совета Европы прохладно отреагировала на поднятые российской делегацией вопросы по поводу ситуации вокруг Sputnik Эстония, рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
РИА Новости 02:56
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Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности. Ее снимки появились в Instagram-аккаунте издания Just Jared.
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В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Экономика

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 21:04
Политика

Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

«США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых объемах по рыночным ценам», — цитирует слова Помпео «Интерфакс».
Известия 01 февраля в 05:55
Происшествия

На москвичку, посадившую за руль ребенка, завели уголовное дело

Столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела после того, как в Сети появилось видео как дама, посадила за руль ребенка.
Российская газета 02:55
Политика

Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
ТАСС вчера в 06:24
Происшествия

Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:40
Происшествия

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Известия вчера в 23:28
Армия и оружие

Инспекторы из Италии посетят авиаполк в Тверской области

Итальянская делегация посетит 790 истребительный авиаполк Западного военного округа, который дислоцируется в Тверской области.
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МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
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Савченко: Зеленский идет не тем путем

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В России выявили первых зараженных коронавирусом

В России впервые выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер Татьяна Голикова.
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Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

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Презентация Creta состоится 6 февраля в Индии на мотор-шоу Auto Expo. Всех подробностей про новый кроссовер пока не раскрывают.
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Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ

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РИА Новости 01:12
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Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.
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У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на 4 млрд рублей

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова оказался владельцем элитной недвижимости на 4 млрд рублей, сообщил «Проект».
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