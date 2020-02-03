Армия и оружие
РИА НовостиВ Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500
"Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году", — приводит его слова корпоративный журнал концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Ранее сообщалось, что предварительные испытания "Прометея" назначены на 2020 год, а поставки — на 2025-й.
Читать в источнике
Оценить47
Первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году.
— Алексей Криворучко, российский экономистREGNUM 03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Новейшие системы С-500 «Прометей» прошли испытания и поступят в вооруженные силы России в 2020 году
Комсомольская правда02:00
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Культура
Выступление Шакиры во время Супербоула стало мемом
Общество
Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей
Скрипали, согласно утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери 4 марта 2018 года, это спровоцировало крупный международный скандал.
Общество
КНДР остановила железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса
Железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Россией было приостановлено на неопределенный срок и возобновится в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в Китае.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
Политика
Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран
Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
Общество
Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, он поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову подумать о компенсации затрат организаторам.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
Авто
Где продаются самые дешевые машины в России
Как сообщает ToDay News Ufa, средняя стоимость авто на вторичном рынке составляет 412 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о болезни певицы
Продюсер МакSим Маргарита Соколова рассказала причины, по которым госпитализировали певицу.
Политика
Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония
Парламентская ассамблея Совета Европы прохладно отреагировала на поднятые российской делегацией вопросы по поводу ситуации вокруг Sputnik Эстония, рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности. Ее снимки появились в Instagram-аккаунте издания Just Jared.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Экономика
Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса
Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
Политика
Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
«США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых объемах по рыночным ценам», — цитирует слова Помпео «Интерфакс».
Происшествия
На москвичку, посадившую за руль ребенка, завели уголовное дело
Столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела после того, как в Сети появилось видео как дама, посадила за руль ребенка.
Политика
Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
Происшествия
Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде
В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Происшествия
Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске
Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Армия и оружие
Инспекторы из Италии посетят авиаполк в Тверской области
Итальянская делегация посетит 790 истребительный авиаполк Западного военного округа, который дислоцируется в Тверской области.
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Политика
Савченко: Зеленский идет не тем путем
Здоровье
В России выявили первых зараженных коронавирусом
В России впервые выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер Татьяна Голикова.
Футбол
Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»
Космос
«НПО машиностроения» приступило к сборке первого спутника «Кондор-ФКА»
Авто
Hyundai анонсировал дебют новой индийской Hyundai Creta
Презентация Creta состоится 6 февраля в Индии на мотор-шоу Auto Expo. Всех подробностей про новый кроссовер пока не раскрывают.
Происшествия
Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ
Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту.
Экономика
Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась
Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.
Общество
У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на 4 млрд рублей
Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова оказался владельцем элитной недвижимости на 4 млрд рублей, сообщил «Проект».