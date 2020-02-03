Первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году.

"Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году", — приводит его слова корпоративный журнал концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Ранее сообщалось, что предварительные испытания "Прометея" назначены на 2020 год, а поставки — на 2025-й.

В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500

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