Общество
РБКНовые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Акции проходили второй день подряд.
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Полиция назвала число участников акций в поддержку Сергея Фургала в Хабаровском крае
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Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
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