с чего всё началось

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Акции проходили второй день подряд.

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

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