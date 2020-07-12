Общество

РБКРБКНовые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Акции проходили второй день подряд.
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с чего всё началось
Прямой эфир с места событий ведет DVHAB.ru
, корреспондент издания передает, что участники требуют свободу губернатору, открытого суда над Фургалом и скандируют: «Это наш выбор!», «Свободу политзаключенным», «Честный суд!», «Верните нам Фургала!» и «Хабаровск для Фургала!».
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