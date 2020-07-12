Общество

РБКРБКНовые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Акции проходили второй день подряд.
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В Хабаровске проходит новый митинг в поддержку губернатора Фургала

Znak.com02:06

В Хабаровске продолжились акции в поддержку арестованного губернатора Фургала

Росбалт02:59

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске прошла без задержаний

Коммерсантъ05:17

Вторая несогласованная акция в поддержку Сергея Фургала завершилась без задержаний

ТАСС02:35

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

РБК04:10

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре жители снова вышли на улицы в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Эхо Москвы07:03

В Хабаровске прошел несанкционированный митинг

Хабаровские вести10 июля в 23:25
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Новая система защиты от мошенников в CS: GO добавила проблем игрокам

Вашингтон, 9 июля 2020, 19:13 — REGNUM Новая античит-система (система защиты от игровых мошенников) тактического шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) принесла определённые неудобства геймерам.
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Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
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Протестующие против задержания Фургала в Хабаровске песней Цоя потребовали перемен

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Умер первый свидетель, проходивший по делу погибшей группы Дятлова

В Екатеринбурге умер турист, который первым обнаружил палатку пропавшей группы Дятлова. Михаил Шаравин скончался в возрасте 84 лет.
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Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
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Авто

«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada

Напомним, что внедорожник Niva (2123) является изначально разработкой АВТОВАЗа и ее сборка стартовала еще в 2000 году под маркой LADA.
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ОАЭ планируют в этом году отправить зонд на Марс

Зонд, который будет отправлен к Марсу, должен будет дать представление о динамике погоды Красной планеты, а также выявить любую важную информацию для весьма крупной цели - строительства на планете поселения для людей.
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Дмитрий Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у российской границы.
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Общество

Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
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Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
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Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
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В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
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