Напомним, что Госдума в третьем чтении приняла закон о введении новых акцизов на виноград и виноматериалы, которые ранее не облагались налогами, а также об установлении с 2020 г. единой ставки на вино и шампанское без классификации на продукцию российского и нероссийского производства.

Новые акцизы на алкоголь не приведут к росту цен на вино

Экономика Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.

Политика Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).

Политика Конгресс США хочет добиться расшифровки переговоров Трампа и Путина Ранее в СМИ сообщалось, что администрация США в последнее время ограничивала доступ своим сотрудникам к записям телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Авто Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей «Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка составили топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.

Политика Иркутские власти ответили на сообщения о возможной отставке Левченко Власти Иркутской области ничего не знают о якобы планируемой отставке губернатора региона Сергея Левченко.

Политика Саудовский принц объяснил, почему ПВО страны не отразили атаки на НПЗ Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в эфире телеканала CBS объяснил, почему средствам ПВО страны не удалось отразить атаки на саудовские нефтяные объекты.

Происшествия Суд арестовал еще четверых напавших на пограничников рыбаков из КНДР Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников в Японском море, сообщили 30 сентября в пресс-службе суда.

Экономика На рынке ипотечного кредитования началась стагнация Рост ипотечных займов, выданных населению, замедлился в 2019 году, и эксперты бюро прогнозируют стагнацию всего сегмента ипотечного кредитования в будущем году.

Политика Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.

Общество Первый снег выпал в трех сибирских регионах Первый снег прошел в ночь на понедельник, 30 сентября, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.

Общество Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.

Происшествия В подмосковном парке надругались над чиновницей из Германии Главное управление Следственного комитета по Московской области распространило сообщение о том, что 26 сентября в Балашихе, на территории природно-исторического парка, жертвой преступника стала 35-летняя немка, которая возглавляет департамент по работе с компаниями-участницами Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Происшествия В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой Следственные органы Башкирии выясняют обстоятельства и причины гибели студента в Уфе, сообщили РИА Новости в республиканском управлении СК.

Политика Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.

Общество Определены самые здоровые российские регионы Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.

Происшествия В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами Почти 14 тысяч человек подписались под обращением волонтеров к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков, по данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники из башкирского села.

Гаджеты В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone В России полностью распроданы iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, сообщает «Коммерсантъ».

Общество Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.

Футбол Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.