Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНовые американские ядерные бомбы оказались дефектными

Выпуск американских управляемых ядерных бомб B61-12 и боеголовок W88 ALT 370 отложат из-за обнаруженных дефектов, сообщило Defence News со ссылкой на Администрацию по национальной ядерной безопасности (NNSA).
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Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска

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Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.
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Депутат Михаил Романов ответил на обвинения Эллы Памфиловой

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