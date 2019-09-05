Армия и оружие
РИА НовостиНовые американские ядерные бомбы оказались дефектными
Выпуск американских управляемых ядерных бомб B61-12 и боеголовок W88 ALT 370 отложат из-за обнаруженных дефектов, сообщило Defence News со ссылкой на Администрацию по национальной ядерной безопасности (NNSA).
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В 2020 году США не запустят в серийное производство новое ядерное оружие
Военное.РФ05 сентября в 06:24
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Путин уволил помощника главы Следственного комитета
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Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
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Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска
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Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.
Газета.Ru 11:50
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В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом
РИА Новости 14:29
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Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье
Конор Макгрегор отреагировал на победу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.
Лезги газет 05:58
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Армия и оружие
Авиация ПНС разгромила колонну армии Хафтара
Вчера в результате успешного авианалета на выдвигавшееся по трассе артиллерийской подразделение армии Хафтара в районе Вади Динар были уничтожены как минимум две РСЗО БМ-21 "Град" Вероятнее всего удар наносили легкие штурмовики L-39ZO либо "Галеб", которые поразили колонну ударами неуправляемых реактивных снарядов.
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Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров
Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.
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Бывший полузащитник московского "Спартака" Фернандо, выступающий за китайский "Бэйцзин Гоань", рассказал, почему в багаже его водителя оказался запрещенный наркотический препарат метадон.
Газета.Ru 14:16
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В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
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Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
После поединка число подписчиков Нурмагомедова резко выросло, ему удалось перегнать самую популярную россиянку в Instagram — Ольгу Бузову.
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Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
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В Москве четыре урны отпечатаны во время выборов
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МАГАТЭ нашло следы урана в пробах из Тегерана
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Классический Ford 1953 года выпуска выставили на продажу
В США выставлен на продажу уникальный экземпляр пикапа Ford F100 1953 года выпуска.
Letnews.ru 04:40
Политика
Депутат Михаил Романов ответил на обвинения Эллы Памфиловой
Депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю и регламенту Михаил Романов прокомментировал «ПД» заявление главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой о противозаконном применении им админресурса на выборах в Петербурге.
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