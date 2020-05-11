Коронавирус
Деловое.ТВТретий антикризисный пакет мер обойдется в 800 млрд рублей
Третий антикризисный пакет мер обошелся России в 800 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на списание налогов и кредитов для малого и среднего бизнеса, сообщают "Водомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. На второй квартал года НКО смогут также списать страховые взносы.
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с чего всё началось
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.Ведомостивчера в 13:36
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Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток
Более 1,8 млн петербуржцев получат единовременные денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток.
Телеканал Санкт-Петербург 14:01
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук 05:00
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 13:53
Армия и оружие
В Норвегии испугались реакции России на американский радар
Жители города Варде в Норвегии переживают, что Россия отреагирует на монтаж усовершенствованного американского оборудования на систему «Глобус», которая работает в их населенном пункте.
Городовой 03:40
Общество
Соблюдают ли туляки обязательный «масочный» режим
Тулякам, живущим в остальных районах региона рекомендуется носить маски и респираторы на улицах, в общественных местах и транспорте.
Тульская пресса вчера в 13:08
Общество
Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки
Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.
ТАСС 13:22
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
Единоборства
Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи может пройти уже летом
Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи может пройти уже летом.
Вести.Ru 13:45
Футбол
Серию А остановят, если кто-то заразится коронавирусом
Министр здравохранения Италии Сандра Зампа рассказала, в каком случае будет полностью остановлена Серия А. По словам Зампы если чемпионат Италии возобновят, а затем у кого-либо в клубе обнаружат коронавирус, Серия А сразу же будет полностью остановлена.
Sport.ru 14:29
Энергетика
В России снизились цены на бензин
Сильнее всего стоимость АИ-95 упала в Южном федеральном округе – на 4 копейки, до 47,82 рубля, при этом средние оптовые цены увеличились на 540 рублей – до 42038 рублей за тонну, пишут «Новые известия».
ФедералПресс 07:17
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
RT на русском 05:28
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Политика
Захарова оценила статьи западных СМИ о смертности от COVID-19 в России
В свою очередь, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врачи России Геннадий Онищенко назвал данную публикацию «непрофессиональным хайпом» и отметил, что полный расклад по ситуации со смертностью можно будет увидеть только после окончания пандемии.
Известия 12:34
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
Татьяна Голикова: Количество безработных в России удвоилось
За пособиями по безработице или в поисках работы в службу занятости за последние два месяца обратилось почти 1,5 миллиона человек, количество безработных с марта, когда началась эпидемия, выросло почти в два раза.
Российская газета 12:08
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Здоровье
В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом
Европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» – это миф, пишет немецкая газета Die Welt, которая указывает на высокую смертность в стране и небольшое число мест в палатах интенсивной терапии.
Взгляд.ру 12:12
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета 08:57
Происшествия
Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями
Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия 12:30
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Политика
Премьер-министр Украины допустил продление карантина на новый срок
Ранее Шмыгаль уже допускал, что карантин будет продлен и после 22 мая с последующим поэтапным снятием ограничений.
РБК 04:30