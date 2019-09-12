Политика
RT на русскомНовые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:32, Вашингтон
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
Богомолов сбросил 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, которая пройдет в пятницу, 13 сентября, в крупном торговом центре в Москве.
Московский Комсомолец 08:50
Общество
Росстат назвал средний возраст жителей России
Отмечается, что самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя — 28,68 года.
Известия 01:19
Единоборства
Родные Максима Дадашева вымогают деньги у вдовы боксера
У боксера остались ребенок и жена, которая не может наладить отношения с родными супруга. Елизавете Апушкиной сейчас тяжело вдвойне.
StarHit.ru 10:00
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Политика
Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа»
Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 09:17
Шоу-бизнес
Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться
Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Происшествия
В Брянске на улице Авиационной столб рухнул на машину
В Брянске на улице Авиационной произошло ЧП. На ремонтируемом участке дороги на проезжающую мимо машину ВАЗ рухнул столб.
КП - Брянск 09:51
Баскетбол
Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу
ProstoProSport 08:58
Политика
Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передают Киеву 54 заключенных, которых осудили еще до начала конфликта в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:36
Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский утверждает, что решение суда ЕС имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину и дает возможность прекратить "газовую монополию" России на европейском рынке.
Газета.Ru 09:50
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Армия и оружие
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
Российская армия нуждается в военнослужащих – выходцах с Кавказа, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 08:50
Религия
В Санкт-Петербурге прошел общегородской крестный ход
В Санкт-Петербурге в четверг прошел общегородской крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Российская газета 10:05
Кино
Кэмерон заявил, что «Аватар 2» поборется с фильмом «Мстители: Финал»
Канадский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что сделает все возможное, чтобы сиквел "Аватара" стал не менее успешным, чем блокбастер Marvel "Мстители: Финал", который этим летом стал самым кассовым фильмом в мире, сообщает Deadline.
РИА Новости 08:08
Экономика
Медведев поручит создать новую систему управления финансами
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления финансами, об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.
Ведомости 09:16
Экономика
Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов
Министерство меняет правила Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
РБК 07:01
Происшествия
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Игры
Анонсирована Project Resistance по вселенной Resident Evil
Srnsk 09 сентября в 12:10
Армия и оружие
Новые дроны найдут цель по сигналу сотового телефона
В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу его сотового телефона.
РЕН ТВ 10 сентября в 22:03
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к 10 месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14