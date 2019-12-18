По мнению Сергея Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5 – 7%. Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

с чего всё началось

За последние 5 лет средневзвешенная стоимость новых легковых автомобилей в России увеличилась более чем на 50%. Как сообщает «Автостат», в 2014 году средневзвешенная цена автомашины составляла 1 001 600 рублей, к декабрю 2019 года она увеличилась до 1 539 100 рублей.

Новые автомобили за пять лет подорожали на 54%

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