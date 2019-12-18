Экономика

32CARS.ru32CARS.ruНовые автомобили за пять лет подорожали на 54%

За последние 5 лет средневзвешенная стоимость новых легковых автомобилей в России увеличилась более чем на 50%. Как сообщает «Автостат», в 2014 году средневзвешенная цена автомашины составляла 1 001 600 рублей, к декабрю 2019 года она увеличилась до 1 539 100 рублей.
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с чего всё началось

За 5 лет цены на новые автомобили выросли на 54%

По мнению Сергея Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5 – 7%. Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».
Автостатвчера в 02:10

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В 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%

Газета.Ruвчера в 09:54

Новые автомобили в России за 5 лет подорожали в полтора раза

Росбалтвчера в 06:20

За пять лет средняя цена нового авто в РФ выросла на 54% — СМИ

REGNUMвчера в 04:22

В России новые автомобили за пять лет подорожали в полтора раза

Аргументы и Фактывчера в 05:50

За пять лет цены на новые автомобили в России выросли на 54%

Znak.comвчера в 05:45

В России за пять лет новые автомобили подорожали на 54%

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:15

За 5 лет цены на новые автомобили выросли на 54%

Автостатвчера в 02:10
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
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Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
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