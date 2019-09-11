Политика
Вести ПодмосковьяНовые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома
Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы». Они аргументируют свое решение тем, что были допущены существенные нарушения во время процедуры голосования и самих выборов.
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Избранные депутаты Мосгордумы потребовали прекратить «дело 212» и отправить в отставку Горбунова
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Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
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