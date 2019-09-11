Политика

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяНовые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома

Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы». Они аргументируют свое решение тем, что были допущены существенные нарушения во время процедуры голосования и самих выборов.
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Группа избранных депутатов Мосгордумы потребовала уволить главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова

Эхо Москвывчера в 23:00

Новые депутаты Мосгордумы выступили за отставку главы Мосгоризбиркома

Новые Известиявчера в 12:23

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Избранные депутаты Мосгордумы потребовали прекратить «московское дело» и уволить главу избиркома

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Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома

Ведомостивчера в 14:09

Избранные депутаты Мосгордумы выдвинули ряд требований

Информационное агентство FederalCityвчера в 12:34

Московские коммунисты требуют прекратить преследование участников акций протеста

Коммерсантъвчера в 16:52
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Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
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Три человека погибли в результате пожара в Волгограде

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В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
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Петербург принимает крупнейший форум мировой туристической индустрии

В Петербурге открылась 23-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации.
Вести.Ru вчера в 09:37
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СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

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В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
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В России заметили «дефицит внуков»

За последний век в России резко сократилось среднее количество внуков у бабушки.
Газета.Ru вчера в 21:47
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Теща и первая жена рассказали о «шпионе» Смоленкове

Взгляд.ру вчера в 19:59
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Дочь Цемаха рассказала о судьбе отца после обмена заключенными – кадры

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Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

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РБК вчера в 14:29
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Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
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В центре Улан-Удэ идет стихийная акция протеста

Номер один 09 сентября в 10:54
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Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
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Cyberpunk 2077 — За кулисами кинематографического трейлера с E3

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Srnsk вчера в 12:12
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Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

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Президент Камеруна призвал сепаратистов к политическому диалогу

Президент Камеруна Поль Бийя объявил о планах проведения крупных переговоров по прекращению конфликта в англоязычных регионах страны, где боевики-сепаратисты требуют независимости, заявляя о притеснениях со стороны франкоговорящего большинства.
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«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
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В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2

Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("Кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09
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Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
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Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры

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Трамп обсуждает возможность назначения Помпео на место Болтона

По данным издания, в случае назначения нынешний госсекретарь займет одновременно обе должности. Подобный случай не первый в истории США.
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