Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы». Они аргументируют свое решение тем, что были допущены существенные нарушения во время процедуры голосования и самих выборов.

Армия и оружие Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.

Политика Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.

Происшествия В региональных штабах Навального проходят обыски В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.

Общество Петербург принимает крупнейший форум мировой туристической индустрии В Петербурге открылась 23-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации.

Политика Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России "Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток", — сказал Нетаньяху.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике Известный немецкий пилот автогонок серии «Формула-1» Михаэль Шумахер пришёл в сознание в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду.

Энергетика В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.

Общество В России заметили «дефицит внуков» За последний век в России резко сократилось среднее количество внуков у бабушки.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Шоу-бизнес Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.

Происшествия Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.

Игры Cyberpunk 2077 — За кулисами кинематографического трейлера с E3 Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia 16 апреля 2020 года.

Происшествия Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Армия и оружие Президент Камеруна призвал сепаратистов к политическому диалогу Президент Камеруна Поль Бийя объявил о планах проведения крупных переговоров по прекращению конфликта в англоязычных регионах страны, где боевики-сепаратисты требуют независимости, заявляя о притеснениях со стороны франкоговорящего большинства.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.

Общество В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2 Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("Кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.

Шоу-бизнес Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры Анна Седокова тщательно скрывает свою личную жизнь, но прошлым летом общественность узнала о ее романе с баскетболистом Янисом Тимма.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Общество Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами Меморандум предусматривает премодерацию именно загружаемых файлов, но не ссылок на пиратские ресурсы, объясняют собеседники «Ведомостей»: но около 80% пиратских книг во «В контакте» распространяется именно через загрузки.

Транспорт РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.