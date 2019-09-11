Политика
Вести ПодмосковьяНовые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома
Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы». Они аргументируют свое решение тем, что были допущены существенные нарушения во время процедуры голосования и самих выборов.
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Избранные депутаты Мосгордумы выдвинули ряд требований
Информационное агентство FederalCityвчера в 12:34
Избранные депутаты Мосгордумы потребовали прекратить «дело 212» и отправить в отставку Горбунова
Новая газетавчера в 14:25
Московские коммунисты требуют прекратить преследование участников акций протеста
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Физики-теоретики из Нидерландов нашли поправки к закону Ньютона в рамках теории асимптотически безопасной гравитации и показали, что скорректированный потенциал остается конечным даже при нулевом расстоянии между гравитирующими телами.
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Для игры на смартфоне в игры, установленные на компьютере, нужно установить приложение PlayGalaxy Link для Windows 10, а к смартфону подключить совместимый игровой контролер.
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В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2
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В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствуют отчетность Nike.
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Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине
Мурманская экс-чиновница на машине сбила 13-летнего ребенка.
Вести.Ru 03:11
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
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Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Финансы
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В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Интернет
Mail.ru Group запустила новый мессенджер
Mail.ru Group запустила новый корпоративный мессенджер Myteam, сообщили в пресс-службе интернет-компании.
Rambler News Service 04:02
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
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Трамп обсуждает возможность назначения Помпео на место Болтона
По данным издания, в случае назначения нынешний госсекретарь займет одновременно обе должности. Подобный случай не первый в истории США.
Вести.Ru вчера в 23:28
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Три человека погибли на пожаре в Волгограде
Высота 102 01:08
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Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
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Столь стремительное падение может быть связано с заявлением президента США Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана.
РБК вчера в 15:59
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Экономика
Приглашаем на Всероссийское совещание рыболовецких организаций
По итогам совещания будет подготовлено обращение в адрес Правительства Российской Федерации с позицией участников по обсуждаемому вопросу.
Би-порт вчера в 03:36
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Актер Марк Горонок в интервью "Пятому каналу" рассказал о своем состоянии после серьезного ДТП, выразив надежду на скорое выздоровление.
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Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
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Астраханские полицейские задержали сбежавших из колонии в Калмыкии
Астраханские полицейские задержали трех сбежавших из колонии в Калмыкии. Их осудили за грабеж, кражу и разбой.
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