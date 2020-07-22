Политика
Газета.RuНовые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
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Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Комсомольская правдавчера в 15:01
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Происшествия
В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины
Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
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Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10
Общество
В Татарстане за сутки выявили 32 случая коронавируса
Общее число случаев заражения коронавирусом в Татарстане достигло 5341. За последние сутки в РТ выявлено 32 случая коронавируса.
Менделеевские новости 04:23
Политика
США обвинили китайских дипломатов в Хьюстоне в недопустимом поведении
Вашингтон, 23 июля 2020, 00:54 — REGNUM Работники генконсульства Китая в американском Хьюстоне (штат Техас) якобы вели себя неподобающим для дипломатов образом, заявил первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Бигэн в ходе слушаний в Сенате Конгресса США.
REGNUM вчера в 17:54
Технологии
Создатель российской вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление
Логунов возглавил группу разработчиков НИЦЭМ, которая занималась созданием российской вакцины.
РБК 03:46
Общество
Заболеваемость пневмонией в Петербурге в мае выросла в десять раз
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 10:55 — REGNUM В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией в мае выросла в десять раз.
REGNUM 03:55
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов
RT на русском 03:51
Шоу-бизнес
Семья певца Алексея Чумакова готовится к похоронам
ФАН вчера в 20:07
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 21 июля в 12:30
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru вчера в 05:58
Происшествия
В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
Следователи начали проверку после того, как в одной из квартир жилого дома в Подмосковье было найдено тело женщины, завернутое в пакет, предположительно, оно пролежало так больше месяца, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК РФ.
РИА Новости 03:59
Происшествия
Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова
В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
Интерфакс 03:40
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Космос
Китай успешно запустил зонд для изучения Марса
Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1", сообщило агентство Синьхуа.
РИА Новости 04:42
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Футбол
«Сочи» присудили техническое поражение в матче с «Крыльями Советов»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение "Сочи" в матче 30-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:43
Общество
Петербургский фотограф победил в конкурсе снимков на iPhone
Свои кадры присылали тысячи человек со всего мира, рассказали в пресс-службе конкурса. А «победными» стали сразу несколько десятков снимков.
КП - Санкт-Петербург 03:43
Гаджеты
Asus представила самый мощный в мире смартфон
Компания Asus выпустила геймерский смартфон ROG Phone 3. Аппарат получил производительный процессор от Qualcomm и поддержку фирменных игровых аксессуаров, пишет GSMArena.
Live24 04:41
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Общество
В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса за сутки
Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 26 человек, один из них - завозной из-за рубежа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:16
Армия и оружие
Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы» в Сирии
Израиль наращивает авиаудары по иранским силам и их доверенным лицам в Сирии, израильские источники все больше опасаются, что Иран развернет свою зенитную систему Khordad в Сирии журналисты Breaking Defense В Breaking Defense добавили, что Иерусалим попросил Москву урегулировать вопрос с Тегераном.
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В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
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Google ужесточит системные требования к смартфонам на Android
Американская корпорация Google предупредила об ужесточении требований к смартфонам, которые работают на операционной системе Android.
ПРАЙМ 02:04
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 72 случая коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки было выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 04:00
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ вчера в 13:48
Путешествия
Компенсация за отдых в Крыму станет доступна россиянам с 1 октября
Поездки в пользующиеся спросом у отечественных туристов Крым и Краснодарский край начнут субсидироваться только с 1 октября.
Экономика сегодня 02:44