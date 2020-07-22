Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

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Политика США обвинили китайских дипломатов в Хьюстоне в недопустимом поведении Вашингтон, 23 июля 2020, 00:54 — REGNUM Работники генконсульства Китая в американском Хьюстоне (штат Техас) якобы вели себя неподобающим для дипломатов образом, заявил первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Бигэн в ходе слушаний в Сенате Конгресса США.

Происшествия В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины Следователи начали проверку после того, как в одной из квартир жилого дома в Подмосковье было найдено тело женщины, завернутое в пакет, предположительно, оно пролежало так больше месяца, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК РФ. 3

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Общество Петербургский фотограф победил в конкурсе снимков на iPhone Свои кадры присылали тысячи человек со всего мира, рассказали в пресс-службе конкурса. А «победными» стали сразу несколько десятков снимков.

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