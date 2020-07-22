Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Новые договоренности вступят в силу уже 27 июля, передает ТАСС.

Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе

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