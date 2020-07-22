Политика
Российская газетаСогласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Новые договоренности вступят в силу уже 27 июля, передает ТАСС.
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Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru вчера в 14:22
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Интерфакс вчера в 04:32
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Букингемский дворец показал первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
Члены королевской семьи не называли новую дату, но теперь стало известно, что церемония уже состоялась, что стало неожиданностью для поклонников.
Pravda.Ru 20 июля в 11:26
Здоровье
Кардиолог Зубаилова озвучила пять главных симптомов больного сердца
Врач общей практики и кардиолог Светлана Зубаилова в своем Instagram рассказала, при каких симптомах нужно незамедлительно обращаться к врачу.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
Lenta.ru вчера в 12:25
Космос
Китай завершил модернизацию двух спутников для исследования Марса
В апреле этого года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу").
РИА Новости 21 июля в 03:32
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 27 лет
Шведская группа ABBA намерена выпустить пять новых песен в 2021 году, передает RT.
Москва 24 вчера в 23:51
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси», команды забили восемь голов
Ливерпуль, Великобритания, 23 июля 2020, 07:44 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM 00:44
Авто
Германия может запустить производство Lada 4x4
Энтузиасты из Германии хотят запустить мелкосерийную сборку Lada 4x4 на базе немецких автозаводов.
Экономика сегодня 21 июля в 04:36
Общество
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии.
Российская газета вчера в 13:51
Общество
Из авиакомпании S7 уволились около 60% пермских пилотов
По соглашению сторон уволились около 60% пилотов, остальным предложено перейти в подразделения авиакомпании в Новосибирске и Владивостоке.
ИА Текст (Пермь) 01:28
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:08
Политика
Климкин призвал «обездвижить» российские корабли в Крыму
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции против десантных кораблей России в Крыму.
Политическая Экспертиза 21 июля в 15:14
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»
Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Политика
ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах
Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней, как это было на недавнем плебисците по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Общество
Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек
Уралинформбюро 01:01
Общество
Специалисты МЧС объяснили, как определить тонущего человека
Вечерняя Москва вчера в 22:37
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»
В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
Новые автомобили вчера в 02:54
Футбол
Савин полагает, что место в РПЛ «Крылья Советов» купят у Тамбова
Ранее был расчет на то, что в ФНЛ могут уйти «Оренбург» и «Тамбов», но последний клуб по результатам оказался выше «КС» и сохраняет место в РПЛ.
Sportssmi.ru вчера в 15:41
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 21 июля в 03:27
Общество
В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
В Черном море к заводским ходовым испытаниям приступил патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин», сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Известия 00:57
Футбол
Футболка Ещенко была продана на аукционе за 230 тысяч рублей
Спорт-Экспресс вчера в 16:07