Политика
ИнтерфаксНовые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
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Ким Кардашьян объяснила странное поведение своего мужа Канье Уэста, который заявил, что хочет с ней развестись, но потом отказался от своих слов.
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В последнее время стало появляться довольно много различных фактов о супружеской жизни Пелагеи и Телегина, а также о причинах развода.
Bimru.ru 09:10
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
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В каталоге Steam стала доступна многопользовательская ролевая игра Star Wars: The Old Republic по вселенной "Звездных войн".
Вести.Ru 15:16
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Lenta.ru 15:02
Общество
В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 20:39
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СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
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Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
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Общество
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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
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АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости 05:43
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
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Следствие по делу Абызова находится в завершающей стадии
Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии.
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Трамп: США могут потребовать от Китая закрыть и другие дипучреждения
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Америка потребует от Китая закрыть и другие дипломатические учреждения на территории страны.
Газета.Ru 18:21
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ЦСКА хочет получить за Влашича от «Наполи» 20 млн евро
Напомним, Влашич защищает цвета ЦСКА с 2018 года, куда перешел на правах аренды из «Эвертона».
Vprognoze.ru 06:15
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус 15:49
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Общество
Фотография Тулеева исчезла с доски почета в Кемерове
Кемеровчанин опубликовал в соцсетях снимок городской доски почета, на которой отсутствует фотография экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
VSE42.RU 10:11
Технологии
Данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему
НИИ «Восход» к концу 2020 года завершит разработку для Росгвардии информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами, следует из данных на сайте госзакупок.
Коммерсантъ 19:08
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
Политика
В конгрессе США одобрили демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
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Известия 21:10
Политика
Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган считает, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.
Интерфакс 20:41
Музыка
В 2021 году легендарная шведская группа ABBA выпустит пять новых песен
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