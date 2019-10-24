Политика

Lenta.ruLenta.ruНовые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

Ранее сообщалось, что Реш, вопреки данным СМИ, никому не продавал собранную информацию по делу. В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
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с чего всё началось

Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17

Немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что берет назад предложение о передаче информации о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, так как полагает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии данного дела. Об этом говорится в письме адвоката Реша, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости06:30

Подробнее о событии

Немецкий детектив отказался обнародовать материалы о крушении МН17

Российская газета09:20

Немецкий детектив отказался передавать доказательства по делу МН17

Взгляд.ру06:07

Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

Lenta.ru07:11

Немецкий детектив: следствие не хочет раскрыть дело о катастрофе MH17

News.ru05:58

Следствие не заинтересовано в раскрытии дела катастрофы MH17, считает детектив

Народные новости05:39

Немецкий детектив отказался обнародовать материалы о крушении МН17

REGNUM07:14

Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу

РИА Новости05:47
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Культура

Представителями сериала «Сваты» сделано официальное заявление

RuNews24.ru 09:13
Наука

Мышей научили водить автомобиль

Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.
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Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
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Общество

Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах

Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.
РБК 09:19
Финансы

Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию

«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
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Общество

Госдума поддержала закон о горячем питании для младшеклассников

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов.
Lenta.ru 10:20
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Футбол

Сегодня Португалия может обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия и Португалия продолжают борьбу за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Pravda.Ru вчера в 07:58
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Единоборства

Макгрегор назвал неизбежным реванш с Хабибом

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор настроен на бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым, который год назад отвоевал у него титул чемпиона UFC в легком весе.
Инфо24 07:23
Армия и оружие

Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани

Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в 2 км от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.
РБК 04:13
Авто

Трёхрядная Mazda CX-8 немного улучшилась в Японии

Драйв 04:07
Происшествия

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Российская газета 03:00
Происшествия

Оправданный участник митинга в Петербурге потребовал компенсацию

"Исковое заявление Цакунова о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в размере двух миллионов рублей зарегистрировано Дзержинским районным судом", - сообщает пресс-служба городских судов.
РИА Новости 09:07
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Экономика

Акции Twitter на предторгах упали на 20%

Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%, сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные.
Газета.Ru 08:43
Спорт

В США приняли закон Родченкова о допинговом сговоре

Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова об уголовной ответственности в отношении людей, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.
RT на русском вчера в 03:24
Политика

Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
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Общество

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Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.
Российская газета 10:20
Общество

Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко

Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
РИА Новости 09:03
Общество

У уральской активистки Навального списали со счета 100 млрд рублей

Со счета активистки штаба блогера Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх оказались списаны почти 100 млрд рублей.
URA.Ru 10:07
Политика

Россия и страны Африки подписали соглашения на 800 млрд рублей

REGNUM 08:55
Армия и оружие

Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве

Как сообщил во вторник госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, президент страны Александр Лукашенко дал поручение Совбезу и минобороны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на размещение американских военных и техники на литовско-белорусской границе.
Военное дело 22 октября в 14:24
Происшествия

Грузия экстрадировала в Россию хакера

Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Экономика

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Ранее Минэкономразвития обещало рост реальных доходов во втором полугодии на 1%. Оценка Росстата по третьему кварталу позволит выйти на прогнозируемые значения годового показателя реальных доходов населения, если в четвертом квартале показатель вновь не уйдет в минус.
РБК 22 октября в 17:00
Экономика

Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей

До конца года компания планирует увеличить вдвое выручку в сравнении с прошлым годом, когда она составила 1,9 млрд руб. В сентябре Delivery Club впервые преодолел отметку 3 млн доставленных заказов, следует из материалов Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:23
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Политика

Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети

Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Deita.ru вчера в 22:30
Как работают Яндекс.Новости?
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