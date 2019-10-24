Немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что берет назад предложение о передаче информации о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, так как полагает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии данного дела. Об этом говорится в письме адвоката Реша, поступившем в РИА Новости.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что Реш, вопреки данным СМИ, никому не продавал собранную информацию по делу. В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.

Политика Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.

Политика Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите Президент России Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси, выступившего сопредседателем первого саммита "Россия-Африка" в Сочи, за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил насчет необходимости теперь уступить ему часть зарплаты.

Политика Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) провел опрос среди жителей Германии и пришел к выводу, что антисемитских взглядов придерживаются 27% из них.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.

Происшествия Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.

Происшествия Суд в Москве арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене "Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 14 октября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Валуеву Алексею Васильевичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, на два месяца, то есть до 12 декабря", - сказала представитель суда.

Общество Forbes составил список богатейших женщин России Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Политика Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.