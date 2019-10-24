Политика

Lenta.ruLenta.ruНовые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

Ранее сообщалось, что Реш, вопреки данным СМИ, никому не продавал собранную информацию по делу. В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
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с чего всё началось

Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17

Немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что берет назад предложение о передаче информации о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, так как полагает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии данного дела. Об этом говорится в письме адвоката Реша, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости06:30

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Немецкий детектив отказался обнародовать материалы о крушении МН17

Российская газета09:20

Немецкий детектив отказался обнародовать материалы о крушении МН17

REGNUM07:14

Немецкий детектив отказался передавать доказательства по делу МН17

Взгляд.ру06:07

Немецкий детектив: следствие не хочет раскрыть дело о катастрофе MH17

News.ru05:58

Следствие не заинтересовано в раскрытии дела катастрофы MH17, считает детектив

Народные новости05:39

Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

Lenta.ru07:11

Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу

РИА Новости05:47
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Авто

Nissan хочет прекратить выпуск автомобилей бренда Datsun

RuNews24.ru вчера в 14:27
Политика

Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Политика

Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Политика

Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси, выступившего сопредседателем первого саммита "Россия-Африка" в Сочи, за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил насчет необходимости теперь уступить ему часть зарплаты.
РИА Новости 12:52
Политика

Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме

Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) провел опрос среди жителей Германии и пришел к выводу, что антисемитских взглядов придерживаются 27% из них.
Ruposters.ru 10:06
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Здоровье

Отделения реанимации и интенсивной терапии станут более доступны

Интересы медиков тоже учтены: при реанимационных манипуляциях и медицинском вмешательстве присутствие посетителей недопустимо и запрещено.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 22 октября в 17:00
Футбол

Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»

Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU 10:03
Космос

Ученые вырастили овощи в почвах Луны и Марса

Москва 24 21 октября в 08:46
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в ростовской перестрелке на хуторе

Газета.Ru 11:36
Политика

Страны Сахеля хотят обсудить с Путиным размещение военных советников

Главы пяти стран региона Сахель на саммите "Россия — Африка" планируют обсудить с Владимиром Путиным возможность размещения российских военных советников.
РИА Новости 07:17
Экономика

Глазьев: около $1 трлн вывели из России за последние 30 лет

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а из стран постсоветского пространства – $2 трлн.
Ведомости вчера в 13:49
Общество

Украинский эксперт с шоу Соловьева попал в реанимацию, сообщил его коллега

В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости 13:16
Здоровье

Диетолог назвала продукты, которые нельзя сочетать друг с другом

Диетолог Екатерина Иванникова рассказала, сочетания каких продуктов очень популярны, однако не очень полезны, пишет «МедикФорум».
Ореанда-Новости 11:26
Политика

Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря

Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Кино

Александр Петров рассказал о съемках в «Тексте» и молчании в кадре

Дни24 вчера в 06:06
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Футбол

«Интер» планирует предложить «Барселоне» € 38 млн за Ракитича

Руководство миланского «Интера» предстоящей зимой намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича.
Чемпионат 12:20
Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

Вести.Ru 06:05
Технологии

Россияне стали чаще покупать детям smart-часы

Профиль 09:14
Происшествия

Сотрудники колонии в Татарстане поймали кошку-наркокурьера

ТАСС 09:24
Происшествия

Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США

Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Здоровье

В медвузах РФ могут увеличить число бюджетных мест

В российских медицинских вузах могут увеличить число бюджетных мест, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Sibnovosti.ru 03:30
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 14 октября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Валуеву Алексею Васильевичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, на два месяца, то есть до 12 декабря", - сказала представитель суда.
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На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо

Русская Планета 01:25
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM вчера в 05:53
Общество

Forbes составил список богатейших женщин России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru 05:08
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Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
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