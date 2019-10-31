Экономика
КоммерсантъНовые криптовалюты могут легализоваться через закрытый блокчейн
Новые криптовалюты могут легализоваться через закрытый блокчейн Выпуск в России криптовалют может быть легализован на закрытых блокчейновых платформах. К такому выводу пришло большинство участников дискуссии о доработке законопроекта «О цифровых финансовых активах».
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Банк России категорически против легализации криптовалют на публичном блокчейне
BitCryptoNewsвчера в 12:25
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