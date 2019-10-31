Общество

КоммерсантъКоммерсантъНовые криптовалюты могут легализоваться через закрытый блокчейн

1 фото
Новые криптовалюты могут легализоваться через закрытый блокчейн Выпуск в России криптовалют может быть легализован на закрытых блокчейновых платформах. К такому выводу пришло большинство участников дискуссии о доработке законопроекта «О цифровых финансовых активах».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Новые криптовалюты могут легализоваться через закрытый блокчейн

Коммерсантъвчера в 10:21

Банк России категорически против легализации криптовалют на публичном блокчейне

BitCryptoNewsвчера в 12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Общество

Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совету Безопасности инициировать расследование нападения полиции на сотрудников миссии ООН в Косово, в частности на российского дипломата Михаила Краснощекова.
Российская газета вчера в 19:38
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства бывшего мэра Киселевска

В Сети появилось видео с места убийства бывшего мэра Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева.
РИА Новости 01:34
Политика

Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект

Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
RT на русском вчера в 12:57
Космос

В Солнечной системе обнаружили новую планету

Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Российская газета 28 октября в 23:30
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 06:25
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Авто

Завод Haval под Тулой выпустил первые внедорожники Haval H9

На производственных мощностях концерна Haval в Тульской области стартовал серийный выпуск "рамника" Haval H9, предназначенного для российского рынка.
Новые автомобили 00:57
Происшествия

Южнокорейский вертолет упал в Японском море

Южнокорейский вертолет упал у берегов спорных островов Токто в Японском море. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщило агентство Yonhap News.
Известия вчера в 22:43
Общество

Вступил в силу закон о «суверенном рунете»

С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Коммерсантъ вчера в 22:09
Происшествия

Из-за убийства ребенка в Нарьян-Маре на день закроют детский сад

Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа сообщает о том, что после трагедии, которая произошла в детском саду «Сказка» в четверг, 31 октября, в пятницу детский сад будет закрыт для посещения.
RuNews24.ru вчера в 17:27
Общество

Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей

RuNews24.ru 30 октября в 14:37
Гаджеты

Корпорация Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой она выпускала гаджеты с RFID-метками.
Pravda.Ru вчера в 06:58
Экономика

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
РИА Новости 00:04
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Интерфакс вчера в 08:21
Гаджеты

Новый флагман среди процессоров Intel скоро появится в продаже

Intel Core i9-9900KS Special Edition – такое название получил новый процессор от компании Intel.
Goroday.ru вчера в 16:55
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
РИА Новости вчера в 23:59
Наука

Аспирин снижает скорость роста внутричерепной аневризмы

Была обнаружено, что использование аспирина совместно с лечением с помощью эмболизационной спирали, снижало скорость роста аневризмы.
Машины и Механизмы 29 октября в 05:28
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Политика

Трамп подтвердил, что поменял место жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич (штат Флорида).
ТАСС вчера в 21:54
Политика

В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Технологии

На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи

РИА Новости вчера в 20:41
Политика

В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости вчера в 19:33
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.
RT на русском вчера в 23:25
Футбол

Александер-Арнольд мечтает стать капитаном «Ливерпуля»

Газета.Ru вчера в 20:32
Происшествия

В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников

Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:03
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru вчера в 07:25
Общество

В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников

В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.
Lenta.ru вчера в 17:06
Происшествия

В Томске Renault Logan наехал на пешеходов, один погиб

Двое пострадавших пешеходов, пассажиры автомобиля Ssang Yong и водитель автомобиля Renault Logan были госпитализированы.
Российская газета 01:48
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 30 октября в 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное