Экономика
КоммерсантъНовые криптовалюты могут легализоваться через закрытый блокчейн
Новые криптовалюты могут легализоваться через закрытый блокчейн Выпуск в России криптовалют может быть легализован на закрытых блокчейновых платформах. К такому выводу пришло большинство участников дискуссии о доработке законопроекта «О цифровых финансовых активах».
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Банк России категорически против легализации криптовалют на публичном блокчейне
BitCryptoNewsвчера в 12:25
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Политика
Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 03:00
Общество
Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»
Шокирующими назвал постпред России при ООН Василий Небензя детали избиения российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова силовиками в Косово.
Газета.Ru 02:51
Космос
Ученым удалось открыть новый вид черных дыр
Черные дыры - важная часть понимания астрофизиками вселенной - настолько важная, что ученые пытались провести перепись всех черных дыр в нашей галактике.
Машины и Механизмы вчера в 17:12
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Экономика
В России подорожает молочная продукция
Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации молочной продукции, чтобы отслеживать пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для пищевой безопасности.
URA.Ru 01:24
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Общество
Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Legal.Report вчера в 10:37
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Российская газета 01:45
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк»
Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации "Эксперт Банк", говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости вчера в 22:44
Политика
Украина отказалась платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 02:34
Происшествия
Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Известия вчера в 17:23
Авто
Назван ТОП-5 самых дешевых иномарок в ноябре 2019
Недавно был опубликован свежий список самых дешевых иномарок на российском рынке, актуальный для ноября 2019 года.
Дни24 02:06
Экономика
Reuters узнал детали переговоров Гуцериева и «Траста» на 135 млрд руб
Reuters со ссылкой на презентацию Траста пишет, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», Траст и KPMG оценили в примерно 372 млрд руб.
РБК вчера в 12:52
Гаджеты
Представлен не требующий регистрации мини-дрон
Компания DJI представила дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать, сообщает издание Astera.
Профиль вчера в 05:49
Экономика
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России
Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
РБК 02:39
Гаджеты
Redmi готовит 5G-смартфон на базе процессора MediaTek
Как стало известно инсайдерам, Redmi готовит 5G-смартфон на базе процессора MediaTek.
Astera вчера в 13:06
Общество
Врачи рассказали о правильном использовании шапок
Врачи рекомендуют снимать шапку при первой же возможности, например, в метро, иначе голова будет потеть, а сам перегрев кожных покровов может вызвать головные боли, потому что повысится температура головного мозга.
Известия вчера в 23:25
Армия и оружие
Россия и США будут союзниками в Третьей мировой войне, заявил эксперт
Сторонами конфликта станут Россия, США и Китай, при этом эксперт высказал предположение, что две из них объединятся против третьей.
Газета.Ru 02:51
Экономика
Долговая нагрузка в России достигла максимума
Согласно подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
32CARS.ru вчера в 09:01
Общество
Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань
Ведомости вчера в 16:15
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия 30 октября в 17:02
Авто
Концерн Volkswagen объявил о выходе нового электрического концепта ID
Концерн Volkswagen объявил о скором выходе нового электрического концепта ID.
Актуальные Новости вчера в 09:38
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК вчера в 16:20
Армия и оружие
Турция передала России 18 сирийских пленных военных
Турция передала России 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс вчера в 08:21
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
SpeedMe вчера в 01:11
Технологии
В Китае с ноября запустят национальную сеть 5G
По данным на конец сентября, три основные сотовых оператора по всей стране установили более 80 тыс. базовых станций 5G, к концу года их число вырастет до 130 тыс. Напомним, что первой в мире национальную сеть пятого поколения в апреле этого года запустила Южная Корея.
Telesputnik.ru вчера в 08:09
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59