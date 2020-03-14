Коронавирус
Российская газетаНовые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей. Об этом глава города сообщил в своем персональном блоге. В нем отмечается, что цель изменений - минимизировать распространение коронавируса в городе.
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Таким образом, круг потенциальных носителей коронавируса начал расширяться. В связи с этим режим обязательной самоизоляции на дому вводится не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними людей.
— Сергей Собянин, мэр МосквыНаше Москворечье-Сабурово 04:24
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