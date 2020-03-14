Таким образом, круг потенциальных носителей коронавируса начал расширяться. В связи с этим режим обязательной самоизоляции на дому вводится не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними людей.

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей. Об этом глава города сообщил в своем персональном блоге. В нем отмечается, что цель изменений - минимизировать распространение коронавируса в городе.

Политика Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.

Экономика Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Футбол Бышовец рассказал о проблемах «Зенита» Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.

Общество Apple закрывает магазины по всему миру Американская корпорация Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.