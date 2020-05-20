Коронавирус
Цензуры.НетНовые налоги в России предложили ввести в Совфеде
Первый вице-премьер Андрей Белоусов получил от рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии предложение о введении нового налога. Как сообщает ТАСС, взимать плату планируется за потребление цифровой продукции.
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с чего всё началось
Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о введении налога для потребителей цифровой продукции. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.ТАССвчера в 11:52
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Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ
Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году.
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Копенгаген, 21 мая 2020, 15:35 — REGNUM Лишь около 1% жителей Дании имеют антитела к коронавирусу.
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«Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все-таки в рамках регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели», — сказал в ходе встречи Вениамин Кондратьев.
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В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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«Грейхаунд» с Томом Хэнксом выйдет на Apple TV
Мировая премьера ленты должна была состояться 12 июня, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса релиз перенесен на стриминговый сервис.InterMedia напоминает: лента рассказывает о морском офицере в исполнении Тома Хэнкса, который ни разу не участвовал в военных действиях и становится капитаном эсминца ВМС США.
ИА InterMedia вчера в 06:59
Армия и оружие
Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных
В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
Свободная Пресса 09:48
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
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Игры
Популярную ролевую игру «Ведьмак» можно забрать бесплатно и навсегда
В онлайн-магазине игр GOG проходит интересная акция — там мало того что раздают популярную ролевую игру "Ведьмак" бесплатно и навсегда, так еще за это отдают бочку карт для игры “Гвинт”.
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Авто
Renault представила новый Kaptur
Французская компания Renault представила новое поколение кроссовера Kaptur в онлайн-формате.
Известия 10:24
Экономика
ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги
Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.
РБК 08:40
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Бывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
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Киев подаст меморандум против России в Международный морской трибунал
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Газета.Ru 04:28
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Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
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Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
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Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
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Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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Суд США разрешил забрать артефакт с затонувшего «Титаника»
Федеральный суд в Вирджинии выдал разрешение на экспедицию, в ходе которой исследователи разрежут обломки корабля «Титаник» и извлекут беспроводной телеграф Маркони, известного под названием «голос "Титаника"», пишет газета The Washington Post.
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США обеспокоены беспилотным режимом Су-57
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
«И тут русская угроза»: Норвегию пугают разработки нефти в Арктике
Дале заявил журналистам, что у российских компаний уже имеется разрешение и лицензии на нефтеразработки в Арктике.
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