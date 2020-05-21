Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о введении налога для потребителей цифровой продукции. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Первый вице-премьер Андрей Белоусов получил от рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии предложение о введении нового налога. Как сообщает ТАСС, взимать плату планируется за потребление цифровой продукции.

Новые налоги в России предложили ввести в Совфеде

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