Общество
Цензуры.НетНовые налоги в России предложили ввести в Совфеде
Первый вице-премьер Андрей Белоусов получил от рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии предложение о введении нового налога. Как сообщает ТАСС, взимать плату планируется за потребление цифровой продукции.
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с чего всё началось
Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о введении налога для потребителей цифровой продукции. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.ТАССвчера в 11:52
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В России предложили ввести налог на потребителей цифровой продукции
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