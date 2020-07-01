Авто
ТАССНовые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля. Под запрет на ввоз попал праворульных транспорт категорий М2 и М3 - пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. Кроме того, усложняется процедура растаможки легковых автомобилей.
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Насколько для рязанцев подорожает коммуналка
За последние месяцы многие рязанцы потеряли доходы, а некоторые, и вовсе лишились работы.
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NYT опубликовала новую статью о «сговоре» России с талибами
Ранее газета со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом.
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Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге
Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
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С 1 июля в России начнут выплачивать единовременные выплаты на детей
В России с 1 июля начинают выплачивать единовременные выплаты в 10 тыс. руб. семьям за каждого ребенка до 16 лет.
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Североатлантический альянс НАТО может расколоться из-за выяснения отношений США и Турции по поводу российских ЗРК С-400.
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На Камчатке к полудню по поправкам проголосовали 36% избирателей
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области на 10:00 по местному времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 67,47%.
REGNUM 22:21
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Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
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«Зенит» во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун во второй раз оштрафован клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.
Sport24.ru 15:06
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Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
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Мединский не смог ответить на вопрос Лукашенко
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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Режим общей самоизоляции отменили в Новосибирской области с 1 июля
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
АиФ Новосибирск 22:46
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ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
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Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в Приангарье за сутки
По данным на утро вторника, 30 июня, в Иркутской области от коронавируса за минувшие сутки скончалось три человека.
ИркСиб вчера в 22:24
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Политика
Шредер примет участие в слушаниях по «Северному потоку — 2» в бундестаге
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер примет участие в открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике бундестага, посвященных "Северному потоку 2" и энергетическому суверенитету Европы и Германии.
РИА Новости 10:15
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Экономика
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК 15:24
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СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
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Принудительное обновление для Windows 10 замедляет работу ПК
Подчеркивается, что после обновления операционной системы начинают медленнее запускаться приложения, наблюдаются изменения показателей FPS в играх.
Evo-rus.com 03:19
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Онищенко призвал не паниковать из-за ускорения коронавируса
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что нет необходимости паниковать из-за новостей об ускорении коронавируса.
Москва 24 06:44
Политика
Трамп заявил о возросшей злости в отношении КНР из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что распространение коронавируса в мире является причиной его растущей злости в отношении Китая.
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Зобнин получил красную карточку в матче с ЦСКА после просмотра VAR
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил красную карточку на 77-й минуте матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА после просмотра судьёй VAR.
RT на русском 15:11
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК вчера в 09:17
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 06:54
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Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08