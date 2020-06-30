Авто
ТАССНовые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля. Под запрет на ввоз попал праворульных транспорт категорий М2 и М3 - пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. Кроме того, усложняется процедура растаможки легковых автомобилей.
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Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 20:02
Футбол
Опубликованы ключевые финансовые показатели «Спартака» за 2019 год
РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского «Спартака» за 2019 год.
Чемпионат вчера в 20:39
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru вчера в 19:17
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК 29 июня в 17:25
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы
Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия 29 июня в 21:15
Общество
Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом
REGNUM вчера в 08:30
Политика
Мединский не смог ответить на вопрос Лукашенко
БИЗНЕС Online вчера в 16:16
Политика
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Авто
Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей
Новые автомобили 29 июня в 05:51
Экономика
С 1 июля в Крыму вводится налог для самозанятых
Физлица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут с 1 июля на новый специальный налоговый режим (как самозанятые), будут платить с доходов от деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6% соответственно.
Krym.News вчера в 07:46
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
REGNUM вчера в 10:54
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в матче чемпионата Испании
РИА Новости вчера в 18:04
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Экономика
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Футбол
«Зенит» во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун во второй раз оштрафован клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.
Sport24.ru вчера в 15:06
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК вчера в 03:08
Армия и оружие
НАТО предсказали «серьезный раскол» из-за российских С-400
Североатлантический альянс НАТО может расколоться из-за выяснения отношений США и Турции по поводу российских ЗРК С-400.
Газета.Ru вчера в 22:17
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Здоровье
В период пандемии в РФ проведено более полумиллиона незаконных косметологических процедур
По информации «Новости GMP», ха два с половиной месяца самоизоляции число нелегальных инъекций, выполненных на дому или в учреждениях без регистрации, выросло более чем в два раза.
Ореанда-Новости 00:55
Авто
В России представлен китайский минивэн за 3,5 млн рублей
Китайский бренд GAC представил в России минивэн GAC GN8. Презентация новинки прошла в онлайн-формате.
Южный автомобиль вчера в 15:02
Общество
В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии
Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:05
Общество
В трех регионах ДФО явка на голосование по поправкам превысила 50%
Больше половины избирателей в Республике Бурятия, Сахалинской области и Приморском крае приняли участие во всероссийском голосовании по изменениям в Конституцию РФ.
Российская газета вчера в 23:33
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:05
Футбол
Дзюба пригласил на матч мальчика, который помогает сиротам
ProstoProSport вчера в 08:27